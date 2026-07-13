Doi alpiniști români și-au pierdut viața în masivul Gran Paradiso, din Italia, după ce au căzut într-o crevasă. Trupurile celor doi au fost recuperate luni de echipele de salvare din regiunea Valle d'Aosta, la patru zile după ce fuseseră dați dispăruți, potrivit agenției ANSA.

Potrivit salvatorilor italieni, cei doi alpiniști plecaseră pe 9 iulie de la refugiul Vittorio Emanuele II pentru a urca pe traseul din masivul Gran Paradiso, însă nu au mai revenit.

În zilele care au urmat, echipele de salvamont au desfășurat mai multe misiuni de căutare, inclusiv survoluri cu elicopterul, însă fără rezultat. Luni dimineață, salvatorii au reușit să localizeze crevasa în care se aflau cei doi.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile italiene, cei doi alpiniști au căzut într-o crevasă de la aproximativ 20 de metri.

Trupurile lor au fost recuperate de echipele de salvamont din Valle d'Aosta și au fost găsite la o altitudine de aproximativ 3.700 de metri, pe traseul de coborâre de pe Gran Paradiso.

Autoritățile italiene au precizat că ambele victime sunt cetățeni români, însă identitatea acestora nu a fost făcută publică până în prezent.

Alarma a fost dată de fiul unuia dintre alpiniști, după ce nu a mai reușit să ia legătura cu tatăl său.

Operațiunile de identificare a victimelor sunt coordonate de Guardia di Finanza din Entreves-Courmayeur.