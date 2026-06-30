Documente confidențiale care conțin informații despre viitoarele modele iPhone 18 Pro au fost publicate pe dark web după un atac cibernetic asupra companiei Tata Electronics, unul dintre cei mai importanți parteneri Apple din India.

Potrivit Reuters, fișierele includ liste detaliate cu furnizori, componente și fotografii ale telefoanelor aflate în faza de testare înainte de lansare.

Incidentul ridică semne de întrebare privind securitatea lanțului global de aprovizionare al Apple și apare într-un moment în care compania își extinde rapid producția în India pentru a reduce dependența de fabricile din China.

Reuters precizează că informațiile publicate ar putea dezvălui detalii considerate extrem de sensibile despre modul în care este construit viitorul iPhone 18 Pro.

Reuters a analizat mai multe documente despre care susține că provin din datele sustrase de gruparea de ransomware World Leaks. Potrivit agenției, cel puțin șase fișiere descriu în detaliu componentele folosite la iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, precum și companiile care furnizează fiecare piesă.

Printre informațiile divulgate se numără detalii despre cipurile instalate pe placa principală de bază, componente ale bateriei, modulele camerelor foto și alte sute de piese care vor intra în construcția noilor telefoane.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că Apple tratează aceste informații drept strict confidențiale, deoarece modelele respective nu au fost încă lansate oficial. În mod obișnuit, compania publică lista furnizorilor săi, însă nu dezvăluie ce companie produce fiecare componentă în parte.

Potrivit Reuters, documentele oferă o imagine detaliată asupra lanțului de aprovizionare al Apple și ar putea dezvălui atât punctele forte, cât și vulnerabilitățile companiei.

Datele arată în ce situații Apple colaborează cu mai mulți furnizori pentru aceeași componentă și unde depinde de un număr redus de producători. Aceste informații ar putea fi valoroase pentru concurenți, pentru producătorii de componente, dar și pentru rețelele implicate în fabricarea produselor contrafăcute.

Reuters subliniază că autenticitatea tuturor documentelor publicate nu a fost verificată independent, iar gruparea World Leaks nu a putut fi contactată imediat pentru un punct de vedere.

Printre fișierele analizate se află și fotografii realizate în timpul testelor de rezistență la cădere desfășurate într-o fabrică Tata Electronics la începutul anului 2026.

Imaginile prezintă un telefon de culoare gri, cu design clasic, logo Apple și un sistem format din trei camere foto pe partea din spate. Reuters precizează că nu a putut confirma în mod independent modelul dispozitivului, însă sursa consultată susține că fotografiile surprind prototipuri iPhone 18 Pro.

Mai multe dintre documentele publicate conțin filigrane cu mențiunea „Apple Confidential” și nume de cod interne asociate generației iPhone 18 Pro, potrivit aceleiași surse.

Tata Electronics are un rol tot mai important în strategia globală de producție a Apple. Compania indiană produce atât componente pentru iPhone, cât și asamblează telefoane în calitate de producător contractual.

Extinderea operațiunilor Apple în India reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte industriale susținute de guvernul condus de Narendra Modi, care urmărește transformarea țării într-un centru global pentru producția de electronice.

Conform firmei de analiză Counterpoint Research, India este pe cale să producă aproximativ 26% din toate iPhone-urile fabricate la nivel mondial în 2026, comparativ cu doar 6% în urmă cu patru ani. Evoluția reflectă ritmul accelerat al investițiilor Apple în afara Chinei.

Reuters amintește că Apple investighează incidentul împreună cu Tata Electronics. Compania indiană a restricționat accesul intern la sistemele sensibile și a angajat un consultant internațional pentru realizarea unui audit informatic de tip forensic.

Atât Apple, cât și Tata Electronics nu au răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii privind cele mai recente informații apărute în urma atacului cibernetic.

Scurgerea de date are loc într-o perioadă sensibilă pentru Apple. Compania a majorat recent prețurile unor modele de iPad și MacBook din cauza costurilor mai ridicate ale cipurilor de memorie și stocare, iar mai mulți analiști estimează că și viitoarea gamă iPhone ar putea înregistra creșteri de preț în lunile următoare.