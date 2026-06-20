Punerea sub acuzare a lui Ciprian Ciucu de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) reprezintă mai mult decât o știre-bombă pe scena politică din România, dezvăluie o anchetă publicată de Cert Media.

Este prima fisură majoră prin care devine vizibilă o rețea complexă de interese politice și imobiliare.

Această axă, care își are originea în Oradea, trece prin influența lui Ilie Bolojan, ajunge la Ciprian Ciucu și se materializează în Sectorul 6 al Capitalei. Într-o zonă unde proiectele rezidențiale au atins proporții financiare de sute de milioane de euro.

Ani la rând, Ciprian Ciucu a fost promovat public drept „primarul model”: tehnocratul urban, vectorul administrației curate și edilul axat pe reguli, ordine și reformă structurală. În paralel, Ilie Bolojan a fost consacrat politic ca marele reformator al administrației locale, un etalon de eficiență exportat de la Oradea către București.

În spatele acestei imagini imaculate livrate electoratului de centru-dreapta, au crescut însă dezvoltări imobiliare masive, companii cu ramificații adânci în Oradea, proiecte de mii de apartamente și conexiuni politice de nivel înalt care necesită clarificări publice urgente.

Conform comunicatului oficial emis de procurorii anticorupție, Ciprian Ciucu, la data faptelor primar al Sectorului 6, a fost pus sub acuzare pentru luare de mită. În același dosar penal sunt vizați:

Oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M., acuzați de dare de mită;

Omul de afaceri S.I., acuzat de complicitate la dare de mită.

Potrivit ordonanței procurorilor, în noiembrie 2025, în contextul demersurilor administrative pentru obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar de anvergură din București, ar fi fost oferite foloase necuvenite. Acestea constau în servicii de publicitate și consultanță electorală, destinate direct susținerii activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu.

Ancheta DNA arată că suspectul S.I. ar fi facilitat legătura directă dintre dezvoltatorii imobiliari care ofereau avantajele politice și oficialul local beneficiar, respectiv Ciprian Ciucu. Acuzația lovește direct în nucleul mitologiei administrative din jurul fostului edil: omul regulilor stricte este acuzat că a folosit procedurile urbanistice din Sectorul 6 ca monedă de schimb politic.

Sectorul 6 nu reprezintă un simplu detaliu geografic pe harta Capitalei. În mandatul lui Ciucu, marile proiecte rezidențiale au prins o viteză fără precedent, transformând Sectorul 6 într-un teren fertil pentru marii dezvoltatori veniți din Bihor, scrie Cert Media.

Conform datelor oficiale din registrul certificatelor de urbanism emise de Primăria Sectorului 6, la data de 20 noiembrie 2025, a fost eliberat certificatul de urbanism nr. 1123/139g pentru imobilul situat pe Bulevardul Ghencea nr. 79D. Beneficiarul înscris în documente este compania Ghencea Residential Project SRL, iar obiectul solicitării viza o „modificare de temă la Autorizația de Construire (AC) 661/2024”.

Ghencea Residential Project SRL este vehiculul juridic asociat direct cu proiectul rezidențial PRIMA Astera, ansamblu prezentat oficial ca parte a PRIMA Development Group — cel mai puternic dezvoltator imobiliar din Oradea, cu ambiții masive pe piața din București.

Datele comerciale consultate oficial indică faptul că în structura acționariatului și managementului Ghencea Residential Project SRL apar nume sonore ale pieței de profil:

Ștefan Alexandru Kopanyi (prin KAS Kapital SRL);

Andrei Moanță (prin Moanta Holding SRL);

Ion-Adrian Stoichină (prin SIA Family Holding SRL), care deține și calitatea de co-CEO al PRIMA Development Group.

Corelarea datelor ridică o întrebare jurnalistică legitimă: în comunicatul DNA este indicat complicele cu inițialele S.I., în timp ce în documentele comerciale ale proiectului de pe Bulevardul Ghencea 79D regăsim numele lui Stoichină Ion-Adrian, co-CEO al grupului imobiliar.

Expansiunea grupului de la Oradea în Capitală nu a fost una discretă, ci de proporții industriale. Publicațiile economice de specialitate, precum Profit.ro, au documentat pe larg aceste mișcări de capital.

Prima Astera (Sector 6) are programată investiție estimată la 65 de milioane de euro, prevăzută pentru construirea a 491 de apartamente dezvoltate în două faze. Grupul deține rezerve de teren masive în București, capabile să susțină dezvoltarea a încă 3.500 de apartamente.

În declarațiile oficiale de presă oferite la începutul anului 2026, conducerea PRIMA Development Group indica un volum de aproximativ 2.000 de apartamente în lucru în București, cu obiectivul de a livra 1.000 de unități anual.

La nivel global, grupul înregistrează peste 5.000 de apartamente finalizate și proiecte cu o valoare cumulată de aproape 400 de milioane de euro. Toată această expansiune de proporții a coincis cronologic cu perioada în care Ciprian Ciucu gestiona urbanismul din Sectorul 6 și își consolida platforma politică.

Ciprian Ciucu a fost o piesă centrală pe tabla de șah a politicii PNL, fiind asumat public drept un exponent cheie al taberei conduse de Ilie Bolojan. Din acest motiv, ancheta penală a procurorilor anticorupție depășește sfera administrativă locală și ridică semne de întrebare asupra sistemului politic de validare:

Ce informații deținea Ilie Bolojan cu privire la rețeaua de interese imobiliare structurată în jurul protejatului său politic din București?

Cum explică liderul politic suprapunerea dintre ascensiunea fulminantă a lui Ciucu și expansiunea agresivă a unor grupuri imobiliare venite exact din zona sa de influență administrativă (Oradea)?

De-a lungul timpului, presa de investigație a semnalat conexiuni sociale importante în plan local. Adevărul a relatat anterior despre întâlniri de curtoazie și dineuri la care Ilie Bolojan a participat alături de omul de afaceri Ștefan Kopanyi, fondatorul PRIMA Development Group, alimentând speculațiile media privind facilitarea succesului imobiliar prin relații de proximitate politică.

Jurnalismul de investigație, așa cum este cel prezentat din sursa citată, impune o demarcație clară între acuzațiile formale și verdictele judecătorești. Ciprian Ciucu și toți cei menționați în dosarul DNA beneficiază deplin de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive în instanță.

Cu toate acestea, interesul public major conferă presei datoria de a analiza dacă „Modelul Ciucu-Bolojan” a fost exclusiv un etalon de eficiență sau a reprezentat și o punte de influență prin care urbanismul bucureștean a finanțat, sub formă de consultanță, interese electorale.

Dosarul deschis de DNA a spart definitiv vitrina de cristal a reformismului politic. Rămâne de văzut ce vor decide judecătorii.