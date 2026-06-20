Relația dintre premierul demis Ilie Bolojan și omul de afaceri Ștefan Kopanyi, unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori imobiliari din Oradea, a devenit un subiect de interes public după ce presa centrală a relatat un eveniment aparent monden. Era vorba despre o cină privată la care cei doi ar fi participat împreună, în iulie 2025, alături de partenerele lor, la un restaurant italian din București. În Oradea, relația dintre cei doi este însă un subiect de notorietate.

Astăzi, subiectul nu este important doar prin dimensiunea mondenă a episodului, vezi fotografiile.

O simplă întâlnire devine relevantă prin prisma dosarului DNA deschis lui Ciprian Ciucu, pentru că Ilie Bolojan este premierul României, liderul PNL, fost primar al Oradei și lider asociat public cu modelul administrativ al orașului.

Ștefan Kopanyi este prezentat de presa locală și economică drept unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari crescuți în Oradea. Zeci de blocuri au fost construite de acesta.

La Oradea, dincolo de liniștea aparentă din presa locală, unde nu s-a publicat niciodată vreun articol pe acest subiect și nu există date oficiale care să probeze o legătură instituțională directă. În oraș însă persistă un puternic mit urban alimentat de realitatea din teren.

Conform acestor mărturii, liderii locali ai PNL se întâlneau periodic, adesea săptămânal, în cadru privat, la cunoscutul restaurant Ciuperca din Oradea, alături de o mână de antreprenori privilegiați. În cadrul acestor sesiuni informale, departe de ochii publicului și de transparența deciziilor consiliului local, s-ar fi trasat, în mod efectiv, parcursul urbanistic, direcțiile de dezvoltare și prioritățile de investiții ale municipiului.

O autoritate de facto, care dubla deciziile administrative oficiale.

La aceste mese de strategie informală ar fi fost prezent adesea chiar dezvoltatorul numărul unu al zonei, Ștefan Kopanyi, cel a cărui expansiune imobiliară a atins acum Bucureștiul.

Deși conexiunile rămân oficial nedocumentate, întreaga comunitate discută pe la colțuri despre o rețetă administrativă cu circuit închis. Toată lumea vede cum răsar peste noapte noi cartiere rezidențiale private, urmate imediat, ca prin minune, de investiții masive din bani publici în utilități și linii noi de tramvai care cresc artificial valoarea acelor proiecte.

În același registru al speculațiilor imposibil de verificat, dar intens invocate în culisele locale, se află și subiectul sensibil al unor proprietăți imobiliare din Viena, despre care se zvonește că ar fi fost dezvoltate sau achiziționate de Kopanyi. Dar nu numai pentru el.

De aceea, în jurul acestei relații apar trei planuri care trebuie separate clar: relația socială relatată de presă, dezvoltarea imobiliară masivă a grupului Prima în Oradea și București și eventualele întrebări ridicate de ancheta DNA privind conexiunile dintre putere politică și capital imobiliar.

Presa centrală a relatat că în 2025, Ilie Bolojan ar fi marcat preluarea conducerii PNL într-un cadru restrâns, la un restaurant italian din București, împreună cu partenera sa și cu omul de afaceri Ștefan Kopanyi, însoțit de soția sa, Francesca. Cancan a prezentat episodul ca pe o „cină secretă” și l-a descris pe Kopanyi drept un om de afaceri important din zona imobiliară orădeană.

Relatarea a fost preluată sau amplificată și de alte publicații centrale, care au insistat asupra faptului că Bolojan și Kopanyi nu apar într-o simplă fotografie întâmplătoare, ci într-un context privat, restrâns, într-un moment politic important pentru liderul PNL. Gândul, Realitatea și România TV au publicat materiale similare despre prezența lui Kopanyi la masa lui Bolojan.

Acesta este primul element public concret al relației: o relație socială relatată de presă. Este un fapt de interes public, pentru că îl plasează pe unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Oradea în cercul privat al unuia dintre cei mai influenți politicieni proveniți din același oraș.

Ștefan Kopanyi este asociat cu Prima Development Group, grup descris de presa locală și economică drept unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din Oradea.

eBihoreanul a scris despre Prima Development ca despre cel mai mare dezvoltator imobiliar din Oradea, controlat de omul de afaceri Ștefan Kopany/Kopanyi, cu proiecte rezidențiale atât în Oradea, cât și în București.

Anvergura grupului este confirmată și de informațiile publicate chiar de Prima Development Group, care afirmă că, în 20 de ani, a livrat peste 5.000 de locuințe în Oradea și București.

Cu alte cuvinte, Kopanyi nu este un investitor marginal. Este un actor major al pieței imobiliare din orașul pe care Ilie Bolojan l-a condus ca primar timp de trei mandate și pe care l-a transformat într-un reper politic național.

Presa locală din Bihor a documentat constant expansiunea Prima Development Group. Tot eBihoreanul a scris, de exemplu, despre achiziția fostei fabrici Zahărul din Oradea, unde grupul controlat de Kopanyi urma să dezvolte o nouă zonă cu apartamente, magazine și spații logistice, pe un teren de aproximativ 26 de hectare.

Așa s-a aflat despre planurile Prima Development în București, notând că grupul patronat de Ștefan Kopany pregătea o investiție de amploare în Capitală: un complex rezidențial de aproximativ 2.000 de apartamente, estimat la 260 de milioane de euro.

Aceste date arată dimensiunea economică a subiectului.

Relația Bolojan–Kopanyi devine esențială, pentru că unul este un lider politic major, iar celălalt controlează un grup imobiliar care a crescut spectaculos în Oradea și s-a extins agresiv în București.

Căutând prin presa online, am găsit și prima urmă. Profit.ro a relatat că Prima Development, grup bihorean deținut de Ștefan Kopanyi, a achiziționat de la Immofinanz un teren de peste 6 hectare pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești din București, pentru un proiect de circa 2.000 de apartamente.

Profit.ro a mai scris că grupul bihorean Prima Development a început autorizarea unui ansamblu rezidențial major lângă Stadionul Steaua, în Sectorul 6, cu aproximativ 490 de apartamente și o investiție estimată la 50 de milioane de euro.

Într-un alt material, Profit.ro a relatat că Prima Development Group, controlat de Ștefan Kopany, a cumpărat un teren adiacent proiectului PRIMA Solis, ceea ce permitea extinderea complexului cu aproximativ 700 de apartamente. Publicația menționa în portofoliul companiei proiecte din București, precum Boemia Apartments și Core Timpuri Noi, dar și proiecte din Oradea, precum Prima Nufărul, Arena Residence, Panorama Apartments și Green Residence.

Astfel, în doar câțiva ani, grupul plecat din Oradea a devenit un jucător important și în București. Iar această mutare ridică întrebări legitime despre cum se exportă nu doar capitalul imobiliar, ci și rețelele de influență, relațiile sociale și prestigiul politic construit în jurul „modelului Oradea”. Mai ales în contextul dosarului DNA.

Ilie Bolojan și-a construit o carieră politică pe imaginea de administrator auster, eficient și reformator. Oradea a devenit vitrina sa politică.

În același timp, Prima Development Group, controlat de Kopanyi, a devenit unul dintre marii câștigători ai pieței imobiliare din Oradea și, ulterior, un dezvoltator cu ambiții majore în București. Mai ales în Sectorul 6, patronat de prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.

Această suprapunere nu dovedește (deocamdată) vreo ilegalitate, iar detalii din dosarul DNA nu au răzbătut public. Dar avem suficiente exemple despre relațiile sociale dintre politicieni și dezvoltatori influenți și avantajele informale, acces privilegiat ca să ne punem întrebări.

În plus, când un dezvoltator născut din piața imobiliară orădeană ajunge să deruleze proiecte masive în București, inclusiv în Sectorul 6, cu primar PNL, iar Ilie Bolojan este premierul României și președintele PNL, întrebarea despre rețelele politice și economice devine inevitabilă.