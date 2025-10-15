DN1, parțial blocat până la sfârșitul lunii octombrie în zona Băneasa

Metrorex anunță noi restricții de trafic rutier pe DN1, în zona Gării Băneasa, începând cu 15 octombrie 2025, din cauza lucrărilor la Magistrala 6. Prima bandă spre Otopeni va fi închisă timp de 40 de zile, iar o stație STB va fi relocată temporar.

Metrorex a anunțat marți, 15 octombrie 2025, impunerea unor noi restricții de circulație pe DN1, în dreptul Gării Băneasa, ca urmare a lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, care va lega Gara de Nord de Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Potrivit anunțului oficial, restricțiile vor afecta sensul de mers spre Otopeni, între zona Gării Băneasa și începutul Pasajului Băneasa, iar măsurile vor rămâne în vigoare pe o perioadă de 40 de zile.

„Traficul rutier se va desfășura pe două benzi, în dreptul lucrărilor de șantier, iar zona de lucru va fi delimitată de partea deschisă traficului prin balize de beton de tip New Jersey și lămpi cu lumină galbenă intermitentă”, precizează Metrorex.

Pe direcția București – Otopeni, prima bandă de circulație va fi ocupată complet de șantierul pentru lucrările aferente Magistralei 6. În plus, drumul colector adiacent DN1 va fi închis între Strada Horia Măcelariu și Bulevardul Aerogării, pentru a permite desfășurarea lucrărilor în siguranță.

„Traficul rutier va fi închis pe drumul colector, adiacent DN1, pe sectorul cuprins între Str. Horia Măcelariu și Bd. Aerogării. Prima bandă de circulație va fi ocupată de șantierul Magistralei de metrou, pe direcția Otopeni, pe o perioadă de 40 de zile”, arată comunicatul Metrorex.

Autoritățile dau asigurări că, deși măsurile vor îngreuna traficul, accesul către intersecția DN1 – Bd. Aerogării nu va fi afectat.

Printre măsurile conexe se numără și mutarea temporară a stației STB „Pod Băneasa”, care va fi amplasată mai aproape de podul rutier cu același nume.

Metrorex precizează că relocarea este o măsură temporară, menită să asigure accesul la transportul public în condiții de siguranță pe durata desfășurării lucrărilor.

În același timp, reprezentanții companiei de transport subteran le recomandă șoferilor să evite zona în orele de vârf și să folosească rute alternative pentru a ajunge către Otopeni, având în vedere riscul crescut de aglomerație pe DN1.

Metrorex subliniază că toate restricțiile și deviațiile de circulație au fost implementate în baza avizelor emise de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Aceste avize sunt valabile până la 30 octombrie 2025, iar semnalizarea rutieră se va realiza conform planului de trafic aprobat, astfel încât lucrările să se desfășoare în condiții de siguranță atât pentru muncitori, cât și pentru participanții la trafic.

Magistrala 6 de metrou, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură urbană din Capitală, va conecta Gara de Nord cu Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni, pe o distanță de aproximativ 14 kilometri, cu 12 stații intermediare.

Lucrările în zona Băneasa fac parte din Lotul 1 al proiectului, care include stațiile Gara de Nord 2 – 1 Mai – Pajura – Expoziției – Piața Montreal – Aeroport Băneasa – Tokyo – Washington – Paris – Bruxelles – Otopeni 1 și 2.

Proiectul este finanțat printr-un mix de fonduri europene, guvernamentale și japoneze, în baza unui acord semnat cu JICA (Japan International Cooperation Agency).

Pe fondul acestor restricții, Poliția Rutieră recomandă șoferilor:

să evite zona Gării Băneasa în intervalele de vârf (07:00 – 10:00 și 16:00 – 19:00);

să folosească rute alternative prin Străulești, Pipera sau Bulevardul Aerogării;

să respecte semnalizarea temporară instalată și indicațiile agenților de circulație prezenți la fața locului.

Reprezentanții Metrorex estimează că lucrările vor avansa rapid în următoarele luni, în condițiile în care proiectul Magistralei 6 are un termen de finalizare estimat pentru 2029.

Proiectul Magistralei 6 nu este singurul care produce restricții majore în Capitală. În paralel, se desfășoară lucrări de modernizare și pe Magistrala 4, între Gara de Nord și Gara Progresul, precum și lucrări de extindere a infrastructurii STB în zona de nord.

Specialiștii în mobilitate urbană atrag atenția că, deși inconvenientele actuale sunt vizibile, aceste investiții vor contribui semnificativ la fluidizarea traficului pe termen lung și la reducerea poluării urbane.