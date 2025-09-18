Directorul general al Romaero și-a dat demisia, la doi ani de la preluarea mandatului

Bogdan Costaș a demisionat din funcția de director general al Romaero, la doi ani de la preluarea mandatului, invocând lipsa de sprijin din partea acționarului majoritar. „Nu am plecat pentru că am vrut eu sau pentru că vizez o altă funcție”, a spus acesta, pentru Profit.ro.

Bogdan Costaș a transmis că, în ultimele două săptămâni, în spațiul public au apărut informații incomplete și uneori eronate despre Romaero, care pot afecta relațiile cu partenerii, pot provoca disfuncționalități în derularea contractelor existente și pot bloca semnarea altora noi. El a subliniat că aviația este un domeniu restrâns, bazat pe relații interumane, încredere și respect.

Bogdan Costaș a arătat că, în calitate de acționar majoritar și reprezentant al statului, MEDAT ar trebui să fie cel mai interesat de redresarea Romaero. El a subliniat că datele financiare confirmă că firma a trecut pe profit în primul semestru din 2025, cu un rezultat brut de 2,52 milioane lei, față de pierderea de 24,7 milioane lei în aceeași perioadă din 2024.

Bogdan Costaș a menționat că Romaero a finalizat, în perioada mandatului său, patru aeronave cu întârzieri majore, ceea ce permite companiei să solicite contracte armatei și să fie mai activă pe piață. El a adăugat că există un contract multianual cu Wizz Air, în valoare de peste 12,5 milioane de euro, care include și servicii de vopsire, iar programul cu DHC Canada a fost stabilizat.

„Toate aceste proiecte duc la o singură concluzie, dacă nu vorbim de rea-voință: ROMAERO este pe un trend ascendent, dar pe gheață subțire. Nu trebuie să ne oprim din mers, pentru că există riscul ca gheața să se spargă și compania să se ducă la fund”, a mai spus acesta.

Bogdan Costaș a afirmat că, împreună cu echipa sa, putea stabili o strategie prin care redresarea Romaero să continue mai rapid și mai eficient. El a precizat că a făcut apel public la MEDAT să sprijine trendul pozitiv al companiei, pentru a nu compromite progresele realizate, și că a așteptat evaluarea mandatului său de director general, fie pentru validare, fie pentru infirmare.

„Până la această dată nu am primit însă niciun feedback din partea ministerului, iar contextul prezentat mai sus îmi creează nenumărate probleme în munca de management și pentru a nu pune în pericol situația companiei, din cauza imposibilității de a adopta măsuri pe termen lung, am decis să îmi înaintez demisia din funcția de Director General al ROMAERO, începând cu data de astăzi”, a mai adăugat acesta.

Pentru Profit.ro, Bogdan Costaș a anunțat că nu vizează nicio funcție și că nu a plecat din proprie inițiativă sau pentru a ocupa o altă poziție.

„Nu vizez nicio funcție, nu am plecat pentru că am vrut eu sau pentru că vizez o altă funcție, ci pentru că viziunea mea și a acționarului principal nu coincid, pentru că propagarea de informații eronate în spațiul public deteriorează relația Romaero cu partenerii, de aceea mai bine plec eu și poate că Romaero se va salva cu noua viziune. Am adus-o din groapă, poate alții vor continua”, a spus acesta, pentru Profit.ro.