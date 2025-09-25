Din cursele de triatlon, în lumina reflectoarelor! Arian Notrețu a debutat ca actor

Campionul la para triatlon a urcat pe scenă în piesa „Nici o pastilă magică”, de la Teatrul Național

Un campion al sportului știe să se adapteze oriunde, iar Arian Notrețu, multiplu medaliat la para triatlon și la para-înot, a trecut cu brio în acest an de la costumele de competiție la costumele de teatru, urcând pentru prima oară, ca actor , pe scena Teatrului Național din București.

Arian Notrețu a debutat în spectacolul „Nicio pastilă magică”, scris de Christian O’Reilly, o piesă care aduce în fața publicului povești reale ale unor oameni cu dizabilități motorii, cu bucuriile și provocările lor cotidiene.

„Genul meu este acela de a merge cu pieptul înainte. M-am bucurat foarte tare când am fost ales să particip la acest proiect. În primul rând pentru că îmi doresc să schimb concepția greșită asupra sportivilor, ideea că sport înseamnă doar mușchi, medalii și bani. Eu vreau să arăt că un sportiv de performanță este mult mai mult și are capacitatea de a participa chiar și la un act artistic, cum este teatrul” – Arian Notrețu, para triatlonist România.

Piesa în care a jucat Arian Notrețu nu este doar o poveste așternută pe hârtie. E o realitate trăită de multe personae.

„Este o poveste mai mult sau mai puțin reală. Noi doar am pus în scenă aceste lucruri. Poate chiar am reușit să atragem atenția asupra unor probleme cu care ne confruntăm zilnic” – Arian Notrețu, para triatlonist România.

Deși programul încărcat de sportiv nu i-a permis să participe decât la două repetiții, Arian a urcat pe scenă cu aceeași siguranță pe care o aduce în bazin sau pe traseul de triatlon.

„În timpul competițiilor am obiceiul ca înainte de probă să-mi vizualizez traseul în minte. La teatru am făcut același lucru: mi-am recapitulat fiecare vorbă, fiecare gest. Și chiar a dat rezultate, sunt foarte mulțumit” – Arian Notrețu, para triatlonist România.

Minutele dinaintea ridicării cortinei l-au prins într-o stare pe care doar marile curse o pot egala. Erau emoții diferite de startul unei competiții, dar familiare prin intensitate.

„Ca orice lucru nou. M-am simțit exact ca la primele mele curse de triatlon. La început e greu, dar odată ce intri în ritm, totul devine mai ușor, mai frumos, mai firesc” – Arian Notrețu, para triatlonist România.

„Nu am avut o presiune ieșită din comun. Noi, sportivii, suntem obișnuiți cu astfel de emoții. A fost o experiență extraordinară, pe care clar aș mai repeta-o și în viitor” – Arian Notrețu, para triatlonist România.

Propunerea de a deveni actor nu l-a luat prin surprindere doar pe Arian, ci și pe prietenii și apropiații săi.

„Totul a fost pe neașteptate, dar cei din cercul meu s-au obișnuit cu lucruri fenomenale din partea mea și au gustat-o foart bine”. – Arian Notrețu, para triatlonist România.

După ce a încercat ambele domenii, Arian și-a dat seama că sportul și teatrul sunt mai asemănătoare decât se crede.

„Actoria este o activitate la fel de complexă precum sportul, arta sau educația. Din toate poți lua lucruri bune mai departe. Încă o dovadă că sportul e mult mai mult decât pare” – Arian Notrețu, para triatlonist România.

Dacă în sport idolul său rămâne Michael Phelps, în actorie Arian se inspiră din clasicii teatrului și filmului românesc.

„Sunt fan Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Sergiu Nicolaescu. Nu am mai avut timp să merg la teatru în ultimii ani, dar uite că s-a întâmplat să vin, nu ca spectator, ci chiar ca actor” – Arian Notrețu, para triatlonist România.