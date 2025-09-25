Duel încins în Superligă. Elena Zaharia a învins-o în premieră pe Bernadette Szocs

Colege la lotul național de tenis de masă, Elena Zaharia și Bernadette Szocs au fost adversare în Superligă. Jucătoarele de la CSM Constanța nu le-au dat nicio șansă stelistelor și s-au impus cu 3-0.

La masculin, Rapid a trecut cu 3-1 de CSA Steaua, într-un duel intens disputat la Sala Romsilva din București.

Elena Zaharia, mezina lotului național și liderul echipei CSM Constanța, a reușit o performanță remarcabilă. A învins-o pentru prima dată pe Bernadette Szocs, sportivă de top 10 mondial.

Deși înfrângerea a părut categorică, jucătoarele de la CSA Steaua nu sunt descurajate.

„Această înfrângere pare grea, dar nu este așa cum pare, pentru că acesta este abia turul. Urmează returul, mai avem cale lungă până la campionat și returul și semifinala și finala”, a spus Andreea Dragoman.

„Și anul trecut am câștigat trofeul și câștigăm competiția de 5 ani și bineînțeles că ne dorim și anul acesta”, a adăugat aceasta.

La masculin, Rapid s-a impus cu 3-1 în fața Stelei. Singurul punct al steliștilor a fost adus de Dragoș Bujor.

„Este destul de greu, dar sunt sigur că vom veni în retur cu o altă mentalitate și vom avea un joc mult mai bun decât am făcut-o azi. Nu prea mă interesează că am câștigat eu, mai bine pierdeam eu și câștiga echipa”, a spus Bujor.

De partea Rapidului, Horia Ursuț a subliniat spiritul de competiție, dar și relația de prietenie dintre jucători:

„Suntem foarte buni prieteni, ne cunoaștem de atâția ani, dar la masa de joc rivalitatea există și fiecare își dorește să câștige. Poate pe foaie, ei au fost cotați ca favoriți, dar noi am avut mereu în cap să câștigăm și nu ne-am gândit la altceva.”