Lidera SOS România, Diana Șoșoacă, susține că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru ridică probleme de constituționalitate, pentru că președintele Nicușor Dan nu ar fi organizat o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare după retragerea lui Eugen Tomac din cursa pentru formarea Guvernului.

Declarațiile au fost făcute joi, 18 iunie, în cadrul unei intervenții televizate, în contextul în care Adrian Veștea urmează să depună lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament.

Potrivit Dianei Șoșoacă, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, șeful statului ar fi trebuit să reia procedura consultărilor cu formațiunile politice reprezentate în Parlament înainte de a desemna un alt candidat pentru funcția de premier.

Aceasta consideră că desemnarea lui Adrian Veștea nu respectă spiritul Constituției, chiar dacă textul fundamental nu prevede explicit obligația organizării unei noi runde de consultări în această situație.

„Această numire a lui Veștea este lovită de nulitate absolută. Este încălcată Constituția. Nu au fost chemate din nou partidele”, a declarat Șoșoacă.

De profesie avocat, Diana Șoșoacă a explicat că interpretarea normelor constituționale trebuie realizată în ansamblul lor, nu doar prin raportare la formulările explicite din text.

Potrivit acesteia, procedura constituțională ar impune consultarea partidelor pentru fiecare nouă propunere de premier, în special după retragerea unui candidat anterior.

„Noi luăm în integralitate absolut tot ceea ce înseamnă la un capitol și interpretăm și în sensul pe care l-a avut Constituția și îl are. Deci era obligat, pentru fiecare propunere, să discute din nou”, a susținut lidera SOS România.

În opinia sa, chiar și în cazul obținerii votului de învestitură în Parlament, Executivul condus de Adrian Veștea ar continua să ridice semne de întrebare din perspectiva legalității constituționale.

Președintele Nicușor Dan a anunțat desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru duminică, în aceeași zi în care Eugen Tomac și-a depus mandatul și a renunțat la încercarea de a forma un nou Guvern.

Decizia a generat reacții atât din partea opoziției, cât și în interiorul Partidului Național Liberal. Vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat anterior că liberalii nu au fost consultați înainte de desemnarea lui Veștea, semnalând existența unor nemulțumiri în interiorul formațiunii.

Între timp, Adrian Veștea continuă procedurile pentru formarea noului Executiv și urmează să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor.

În perioada următoare, atenția se va concentra asupra procesului de învestire a Guvernului propus de Adrian Veștea și asupra susținerii parlamentare pe care acesta o poate obține.

În paralel, criticile privind procedura de desemnare ar putea alimenta dezbaterea politică și constituțională legată de formarea noului Executiv.