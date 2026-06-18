Grindeanu: Am avut o ședință de grup reunit la care au fost prezenți toți senatorii și deputații, deci informațiile despre cei șase care nu votează sunt dezinformări.

Acum PSD este în situația următoare: stăm și analizăm tot ce ține de programul de guvernare, ca să nu pățim ca anul trecut, când noi am venit cu bună credință, iar ceilalți nu au acut bună credință, poate cu excepția UDMR, care nu au făcut altceva decât să atace PSD.

Eu îl cunosc pe Adrian Veștea, care a câștigat alegeri uninominal, ca primar și președinte de CJ, nu avem nimic împotriva persoanei, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu la guvernare se mai lasă așteptată, pentru că trebuie să convocăm forurile statutare.

Am vrea ca duminică după amiază să încheiem aceste proceduri și să decidem dacă intrăm în echipa lui Adrian Veștea.

România trebuie să treacă de ambițiile mesianice ale unora și altora.

La finalul săptămânii viitoare parlamentul își încheie activitatea. Acum guvernul are șase ministere care nu sunt conduse.

Învestirea Cabinetului condus de Adrian Veștea a fost amânată pentru luni sau chiar marți, potrivit unor surse politice citate de Digi24.

„Rămâne pentru luni, începând cu ora 11:00”, le-ar fi scris premierul desemnat Adrian Veștea grupurilor parlamentare cu care au negociat.

Liderul PSD i-ar fi anunțat pe membrii partidului reuniți în sedință la Parlament că votul pentru Guvern va avea loc, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare, luni sau marți.

Anunțul vine după ce, joi seară, Adrian Veștea, premierul desemnat, a anunțat că programul de guvernare se află în etapa finală de elaborare și că joi, în prima parte a zilei, va depune în Parlament atât documentul care va sta la baza viitorului Executiv, cât și lista miniștrilor propuși.

Declarația premierului desemnat a venit înaintea procedurilor parlamentare necesare învestirii Guvernului, care includ audierile miniștrilor și votul de încredere din plenul reunit al Parlamentului.

„Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil”, a transmis Adrian Veștea.

Premierul desemnat a precizat că obiectivul este găsirea unui echilibru între nevoile societății și resursele disponibile ale statului.

„Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni”, a afirmat acesta.

Potrivit informațiilor aflate în circulație înaintea depunerii oficiale a listei, viitorul Cabinet ar urma să includă următoarele nume:

Alexandru Nazare – Finanțe

Vlad Nistor – Cultură

Lucian Bode – Economie

Alina Gorghiu – Investiții și Proiecte Europene

Cătălin Predoiu – Afaceri Interne

Nicoleta Pauliuc – Apărare

Luca Niculescu – Afaceri Externe

Radu Marinescu – Justiție

Cristian Pistol – Transporturi

Bogdan Ivan – Energie

Alexandru Rogobete – Sănătate

Florin Manole – Muncă

Florin Barbu – Agricultură