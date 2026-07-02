Prezența unui șarpe în baia unei locuințe din orașul Piatra-Olt a determinat proprietarul să solicite ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112. Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt a intervenit pentru îndepărtarea reptilei, iar operațiunea s-a încheiat fără incidente și fără persoane rănite.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, jandarmii au capturat șarpele în condiții de siguranță, după care l-au transportat și l-au eliberat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de locuințe și de spațiile frecventate de oameni.

Astfel de intervenții sunt întâlnite mai ales în sezonul cald, când temperaturile ridicate determină reptilele să se deplaseze mai frecvent în căutarea hranei sau a unor locuri răcoroase. În anumite situații, acestea pot ajunge accidental în curți, anexe gospodărești sau chiar în locuințe.

În cazul de la Piatra-Olt, intervenția rapidă a jandarmilor a eliminat orice risc pentru proprietar, iar reptila a fost relocată fără a fi rănită.

Autoritățile subliniază că șerpii evita, în general, contactul cu oamenii și devin periculoși doar dacă sunt provocați sau se simt amenințați.

Inspectoratul de Jandarmi recomandă persoanelor care descoperă un șarpe într-o locuință sau în apropierea acesteia să nu încerce să îl captureze sau să îl alunge.

Printre măsurile recomandate se numără:

apelarea imediată a numărului unic de urgență 112 și comunicarea cât mai exactă a locului în care se află reptila;

păstrarea calmului și evitarea apropierii de șarpe;

evitarea oricărei încercări de capturare, lovire sau ucidere a animalului;

îndepărtarea copiilor și a animalelor de companie din zonă;

supravegherea de la distanță a deplasării reptilei, dacă acest lucru se poate face fără niciun risc, pentru a facilita intervenția echipajelor.

Specialiștii atrag atenția că blocarea căilor de retragere ale șarpelui sau încercarea de a-l prinde poate determina un comportament defensiv al acestuia.

Nu este prima dată când jandarmii din Olt sunt solicitați pentru astfel de intervenții. În luna iunie, un echipaj a capturat un șarpe de aproximativ 1,5 metri găsit într-o bucătărie de vară din comuna Stoenești.

Reptila a fost relocată într-o zonă din apropierea râului Olt, departe de locuințe, iar autoritățile au transmis atunci un set extins de recomandări privind comportamentul în cazul întâlnirii unui șarpe.

Autoritățile explică faptul că astfel de solicitări devin mai numeroase în perioada verii, când temperaturile ridicate favorizează apariția reptilelor în apropierea zonelor locuite. În majoritatea cazurilor, intervențiile se încheie fără incidente, iar animalele sunt relocate în mediul lor natural.

Deși asemenea situații sunt rare, jandarmii și specialiștii recomandă apelarea imediată a serviciului 112 dacă o persoană este mușcată de un șarpe. Totodată, trebuie evitată aplicarea garourilor, efectuarea de incizii sau folosirea altor metode improvizate de prim ajutor, deoarece acestea pot agrava starea victimei.

Intervenția de la Piatra-Olt s-a încheiat fără victime, iar reptila a fost eliberată în siguranță în habitatul său natural, conform procedurilor aplicate de Jandarmeria Olt.