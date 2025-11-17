Dedeman, businessul care își construiește viitorul zi de zi

Cu 64 de magazine în aproape toate județele țării și primele planuri concrete de extindere dincolo de granițe, Dedeman rămâne unul dintre cele mai puternice branduri românești. Anul 2024 a adus rezultate financiare consistente, ceea ce confirmă, potrivit co-fondatorului și președintelui companiei, Dragoș Pavăl, „o strategie axată pe eficiență și utilizarea inteligentă a resurselor”.

Într-o perioadă în care volatilitatea economică pune presiune pe toate industriile, Dedeman continuă să mizeze pe investiții strategice, pe autonomie financiară și pe o cultură corporativă înrădăcinată în seriozitate și munca onestă.

Pentru Dedeman, 2024 a fost un an al consolidării. Compania și-a continuat direcția de eficientizare a operațiunilor și a accelerat investițiile în sustenabilitate. Instalarea de panouri solare pe magazine, creșterea eficienței energetice și optimizarea proceselor interne au devenit priorități asumate.

Un avantaj competitiv major rămâne faptul că toate activele imobiliare sunt deținute direct de companie, un model rar în retailul de bricolaj din regiune. Structura asigură, spune Dragoș Pavăl, „stabilitate și un control mai bun al costurilor”. Internalizarea serviciilor esențiale a contribuit, la rândul ei, la reducerea cheltuielilor și la un control mai riguros al operațiunilor zilnice. Toate aceste măsuri se reflectă într-un business sănătos, orientat atât către oferirea celui mai bun raport calitate–preț, cât și către asigurarea unui mediu de lucru stabil și sigur pentru angajați.

Anul 2024 a adus și două momente-cheie în planul de expansiune al companiei. După deschiderea magazinului din Alexandria, urmează inaugurarea unității din Mediaș, până la finalul anului. Dar cea mai importantă mișcare a fost achiziția lanțului Praktiker Hellas din Grecia, o decizie care deschide pentru Dedeman capitolul extinderii internaționale. Este un demers strategic, gândit pe termen lung, ce marchează transformarea companiei într-un jucător regional în domeniul bricolajului.

Pentru anii următori, Dedeman vizează investiții constante în modernizare, logistică și digitalizare, direcții considerate esențiale într-un retail aflat în plină transformare. Iar dacă 2024 a fost anul consolidării, 2025 a venit cu un alt tip de provocare. „A fost un an plin de provocări, resimțite de noi toți, atât personal, cât și în business”, explică Dragoș Pavăl.

În loc să frâneze ritmul, echipa Dedeman a ales să-și transforme dificultățile în oportunități de inovare. Creativitatea, adaptabilitatea și reacțiile rapide au devenit parte din arsenalul strategic al companiei. În centrul tuturor acțiunilor a rămas, însă relația cu oamenii, clienți, angajați sau parteneri, un element care definește cultura Dedeman de la începuturi.

Dragoș Pavăl subliniază că adevăratul diferențiator al companiei nu stă nici în extinderea vastă, nici în performanța financiară, ci în cultura organizațională. „Seriozitate, muncă onestă, respect față de clienți, parteneriate solide și responsabilitate față de comunitate”, acestea sunt principiile care au construit, treptat, unul dintre cele mai solide branduri românești.

O echipă numeroasă, bine pregătită și dedicată completează această cultură. Recrutarea și pregătirea se fac intern, cu atenție la valorile și modul de lucru Dedeman. Scopul este ca fiecare angajat să înțeleagă încă de la început direcția și filosofia companiei. Stabilitatea, corectitudinea și oportunitățile reale de dezvoltare sunt elemente esențiale în strategia de retenție și motivare.

În ceea ce privește responsabilitatea socială, Dedeman continuă să-și concentreze eforturile pe educație, domeniul pe care îl consideră fundamental pentru progresul pe termen lung. Proiectele dedicate copiilor, tinerilor și profesorilor sunt completate de inițiative în cultură, sport, mediu și sprijin comunitar. Toate sunt integrate sub umbrela programului „Planuri de Bine”, prin care compania își propune să genereze impact real, continuu și discret.

În ceea ce privește mediul economic, Dragoș Pavăl îl definește drept dinamic și uneori imprevizibil, dar plin de potențial. „Credem în puterea de adaptare a mediului de afaceri și în faptul că România are resurse și oameni muncitori și creativi, capabili să susțină dezvoltarea pe termen lung”, afirmă el.

Cu perspective spre viitor, omul de afaceri rămâne optimist. România are nevoie de stabilitate și predictibilitate, însă dispune de șansa reală de a deveni un pol economic regional. În acest context, Dedeman își va continua parcursul de creștere, atât în țară, cât și peste granițe, păstrând însă rădăcinile adânc înfipte în solul românesc.

Iar dacă ar trebui să rezume compania într-o singură propoziție, Dragoș Pavăl o face fără ezitare: „Dedeman susține România în construcție”. Este o declarație care sintetizează nu doar istoria brandului, ci și direcția sa, aceea bazată pe investiții constante, respect pentru oameni, implicare în comunitate și o viziune pe termen lung, construită zilnic, cu seriozitate și dedicare.