Investiții care dau gust viitorului. Care este strategia Caroli Foods Group într-un mediu economic provocator

Inclusă în Top 300 Companii de Succes realizat de Revista Capital în 2025, Caroli Foods Group își consolidează poziția pe piața produselor de carne ambalată prin investiții susținute în modernizare, inovație și sustenabilitate. CEO-ul companiei, Giampaolo Manzonetto, a vorbit în cadrul unui interviu despre direcțiile strategice ale grupului, provocările recente și modul în care tradiția este dublată de adaptarea la noile așteptări ale consumatorilor.

Caroli Foods Group activează într-un sector cu o tradiție solidă în România, dar aflat într-o continuă transformare. Compania se află în topul producătorilor de produse de carne ambalată, iar obiectivul pe termen lung rămâne consolidarea acestei poziții prin investiții constante în calitate, inovație și extinderea portofoliului.

Deși estimările financiare pentru 2025 nu au fost încă făcute publice, Giampaolo Manzonetto subliniază că direcția strategică este clară, aceea de a întări prezența pe piață într-un context în care consumul intern și apetitul românilor pentru produsele de carne ambalată continuă să ofere un potențial semnificativ de creștere.

În ultimul an, investițiile Caroli Foods Group s-au concentrat pe trei piloni esențiali: modernizarea operațiunilor, dezvoltarea de produse adaptate noilor preferințe de consum și sustenabilitatea. O atenție specială a fost acordată fabricii din Pitești și lanțului logistic, considerate infrastructuri-cheie pentru competitivitatea companiei.

„Doar printr-un plan de investiții strategic pe termen lung putem rămâne relevanți și competitivi, aducând valoare atât consumatorilor, cât și partenerilor noștri”, explică Giampaolo Manzonetto.

Evoluția gusturilor și a așteptărilor consumatorilor a influențat direcția de dezvoltare a portofoliului. Consumatorii caută nu doar produse de calitate, ci și un gust autentic, iar acest lucru a determinat compania să investească în diversificare și în rețete cât mai curate.

Un exemplu relevant este lansarea salamului Cozia, din portofoliul brandului Caroli, primul produs al grupului dezvoltat cu implicarea directă a consumatorilor, de la rețetă și denumire până la forma produsului și designul ambalajului. „Datorită acestui plan, producem în fabrica noastră din Pitești produsul pe care consumatorii și-l doresc în categoria salam: 98% conținut de carne, afumare naturală cu lemn de fag și cât mai puțini aditivi”, subliniază CEO-ul Caroli Foods Group.

Responsabilitatea față de mediu reprezintă o direcție strategică majoră pentru companie. În acest an, Caroli Foods Group face un pas important în reducerea amprentei de carbon prin instalarea de panouri fotovoltaice la fabrica din Pitești, un proiect care va reduce emisiile de CO₂ cu aproximativ 610 tone anual.

Această investiție va contribui nu doar la protejarea mediului, ci și la creșterea autonomiei energetice și a eficienței operaționale. În paralel, compania derulează un program de reducere a utilizării plasticului, cu accent pe optimizarea ambalajelor pentru produsele feliate și pe eficientizarea materialelor din lanțul logistic. Un pas concret în această direcție îl reprezintă înlocuirea treptată a lădițelor din plastic cu alternative din carton.

Ultimul an nu a fost lipsit de dificultăți. Creșterea costurilor și presiunea inflaționistă continuă să afecteze industria, iar Caroli Foods Group a fost nevoită să își ajusteze constant strategiile. „Ne concentrăm pe eficientizarea proceselor operaționale și pe menținerea calității produselor”, afirmă Giampaolo Manzonetto.

În același timp, schimbarea preferințelor de consum, cu o cerere tot mai mare pentru produse mai sănătoase, fără E-uri și cu un conținut redus de aditivi, a impus o gestionare atentă a resurselor și o consolidare a parteneriatelor. De la începutul anului, compania și-a recalibrat direcțiile de business, concentrându-se pe segmentul de produse performante, pentru a susține o creștere sustenabilă pe termen lung.

Cu o prezență de peste 30 de ani pe piața din România, aproape 1.400 de angajați, o fabrică și un lanț logistic propriu, Caroli Foods Group s-a impus ca un reper în industria FMCG. Portofoliul companiei include cinci branduri puternice – Caroli, Sissi, Maestro, Campofrio și Primo – recunoscute pentru gust și calitate.

Din 2017, grupul face parte din Sigma, una dintre cele mai importante companii multinaționale din industria alimentară, cu operațiuni în 17 țări din Europa, America de Nord și America de Sud. Această apartenență susține o cultură organizațională bazată pe etică, respect față de consumator și responsabilitate.

„Într-o piață competitivă și în continuă transformare, diferențiatorii noștri vin dintr-o combinație de tradiție, inovație și respect față de consumatori”, punctează Giampaolo Manzonetto.

Contextul economic din România rămâne dificil, marcat de inflație, creșteri de costuri și schimbări fiscale. Cu toate acestea, deschiderea către inovație și dinamica pieței FMCG oferă oportunități importante pentru companiile care reușesc să creeze valoare adăugată și să construiască parteneriate solide.

Adaptabilitatea și colaborarea pe termen lung cu toți actorii din lanțul valoric, de la furnizori la retaileri, sunt esențiale pentru stabilitate și dezvoltare sustenabilă.

Într-o singură frază, Giampaolo Manzonetto descrie Caroli Foods Group ca fiind „o companie care, de peste 30 de ani, contribuie în mod esențial la alimentația zilnică a românilor, oferindu-le produse gustoase și de înaltă calitate, dar și la dezvoltarea comunităților locale”. Impactul social este vizibil în special în județul Argeș, acolo unde se află principalele operațiuni ale grupului – fabrica și depozitul logistic central.