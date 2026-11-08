Elena Udrea a povestit cum au fost primii ani petrecuți în București, după ce a plecat din Buzău pentru a studia Dreptul, și cum a început să câștige bani după absolvirea facultății. Fosta ministră a spus că diferențele dintre ea și colegii bucureșteni au făcut-o să se simtă izolată în primii ani de studenție. Mai târziu, din veniturile obținute în avocatură, și-a cumpărat prima mașină, un Oltcit.

Invitată în podcastul realizat de Damian Drăghici, Udrea și-a amintit că venise la facultate cu haine diferite de cele purtate de majoritatea colegelor. Crescută în Buzău, purta rochii făcute la croitoreasă și pantofi cu toc, în timp ce nu avea nici măcar o pereche de blugi.

„Eu am venit de la Buzău cu rochițe făcute la croitoreasă, cu toculețe. N-aveam o pereche de blugi”, a povestit Elena Udrea.

Fosta politiciană a spus că vestimentația și comportamentul său au făcut-o să iasă în evidență în mediul universitar. Colegii au început să-i spună „coana mare”, iar în primii doi ani nu a reușit să-și formeze un cerc apropiat de prieteni.

Udrea a explicat că îi percepea pe studenții veniți din București ca fiind greu de abordat și că diferența dintre experiențele lor o făcea să se simtă în afara grupului.

„Vreo doi ani n-am avut prieteni între colegi. Mi se părea că ei erau inaccesibili. Ei erau bucureșteni, eu eram din provincie. Îmi vedeam de treaba mea”, a spus aceasta.

După absolvirea Facultății de Drept, Elena Udrea a început să lucreze în avocatură. Printre primele activități din care a obținut venituri s-a numărat înființarea unor societăți comerciale pentru cunoștințe.

Fosta ministră a povestit că a câștigat prima sută de dolari în 1996, iar în lunile următoare veniturile sale au ajuns la 1.400 de dolari. Cu acești bani și-a cumpărat primul autoturism, un Oltcit, din târgul Vitan.

Tranzacția i-a rezervat însă o surpriză. După ce a cumpărat mașina, a descoperit că bancheta era ruptă, iar defectul fusese ascuns sub o folie.

„M-au păcălit niște băieți”, a povestit Elena Udrea, într-un dialog cu Ion Cristoiu.