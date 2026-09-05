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De ce s-a despărțit Katy Perry de Orlando Bloom: A trebuit să renunț

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De ce s-a despărțit Katy Perry de Orlando Bloom: A trebuit să renunțKaty Perry și Orlando Bloom. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Katy Perry a vorbit despre finalul relației de nouă ani cu Orlando Bloom și despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțire, într-un interviu acordat revistei „People”. Artista, care are împreună cu actorul o fiică de șase ani, a discutat și despre noua etapă din viața sa, după ce relația cu fostul premier canadian Justin Trudeau a devenit publică.

Katy Perry, despre despărțirea de Orlando Bloom

Cântăreața în vârstă de 41 de ani a povestit că se afla în Australia în momentul în care vestea despărțirii de Orlando Bloom a devenit publică și că perioada respectivă a fost una dintre cele mai dificile din viața sa.

„Prietenii mei erau cu toții acasă. Plângeam și mă simțeam departe. Dar apoi îngerii mei au început să lucreze. Chiar au fost alături de mine”, a spus Perry, citată de The Independent.

Katy Perry și Orlando Bloom s-au despărțit în 2025, după aproximativ nouă ani de relație. Cei doi sunt părinții unei fetițe, Daisy Dove, în vârstă de șase ani. Artista a spus că nu ar fi rămas atât de mult timp într-o relație dacă nu ar fi existat lucruri importante de învățat din acea experiență.

„Nu aș fi rămas într-o relație timp de nouă ani dacă nu ar fi existat lucruri cu adevărat importante de învățat. Fiecare relație este un profesor, nu-i așa?”, a afirmat ea.

„A trebuit să renunț pentru a putea merge mai departe”

Katy Perry a explicat că, pentru a începe un nou capitol, a fost nevoită să lase în urmă relația cu Orlando Bloom.

Artista a spus că și-a dorit întotdeauna o iubire „epică” și „legendară” și că acest subiect a fost discutat inclusiv în terapie.

„A trebuit să renunț pentru a putea merge mai departe. Întotdeauna mi-am dorit această iubire epică, legendară și vorbeam despre asta cu terapeutul meu: totul în viața mea este epic, dar aceasta era piesa lipsă din puzzle – apoi a apărut”, a spus cântăreața.

Cum a început relația cu Justin Trudeau

La câteva săptămâni după ce separarea de Orlando Bloom a devenit publică, Katy Perry a început să fie asociată cu fostul premier canadian Justin Trudeau, în vârstă de 55 de ani.

Zvonurile privind o posibilă relație au apărut în luna iulie, după ce cei doi au fost văzuți luând masa împreună într-un restaurant din Montreal. În seara următoare, Trudeau a fost observat în public la concertul susținut de Perry în oraș, alături de fiica sa adolescentă.

Katy Perry și Justin Trudeau și-au făcut publică relația în octombrie 2025.

Cei doi au apărut ulterior împreună pe covorul roșu în luna iunie, la Festivalul de Film Tribeca, cu ocazia premierei filmului-concert „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris”.

Katy Perry și Justin Trudeau

Katy Perry și Justin Trudeau. Sursa foto: Instagram/Katy Perry

Orlando Bloom spune că relația cu Perry a rămas una bună

Orlando Bloom a vorbit anterior despre separare în cadrul emisiunii „Today” și a afirmat că relația dintre el și Katy Perry a rămas una bună, în special în contextul în care cei doi au împreună o fiică.

„Sunt foarte recunoscător. Avem cea mai frumoasă fiică. Suntem bine. Vom fi bine. Nimic în afară de iubire”, a declarat actorul.

Ce spune fiul lui Justin Trudeau despre Katy Perry

Xavier, fiul cel mare al lui Justin Trudeau, în vârstă de 18 ani, a vorbit la rândul său despre Katy Perry și a descris-o drept „foarte drăguță” și „cu picioarele pe pământ”.

Tânărul, care este cântăreț, a spus că îi trimite artistei propriile melodii pentru a-i cere sfaturi.

Justin Trudeau și fosta sa soție, Sophie Grégoire, s-au separat legal în august 2023, după 18 ani de căsnicie. Cei doi au împreună trei copii și împart custodia acestora.

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