De ce purta Cleopatra fard negru la ochi. Nu era vorba doar despre frumusețe

Cleopatra, ultima regină a Egiptului, a fascinat de-a lungul secolelor prin inteligență, carismă și frumusețe. Printre cele mai emblematice trăsături ale imaginii sale se numără ochii intens conturați cu fard negru, un stil care a devenit simbol al eleganței și al puterii în Egiptul antic, potrivit Ancient Society.

Deși astăzi fardul pare doar un element estetic, motivele pentru care Cleopatra și contemporanii săi își accentuau ochii erau multiple și complexe, îmbinând aspecte de frumusețe, religie și protecție.

În Egiptul antic, machiajul ocular era cunoscut sub numele de kohl, un amestec de oxid de plumb, cupru și alte minerale, folosit de femei și bărbați pentru a accentua privirea. Cleopatra nu a făcut excepție, iar utilizarea acestui pigment negru servea mai multe scopuri. În primul rând, accentuarea ochilor era un semn de frumusețe și seducție.

Regina folosea machiajul pentru a-și sublinia expresivitatea și pentru a-și crea un aer misterios, atrăgând atenția asupra privirii sale. În contextul politic al epocii, imaginea personală era la fel de importantă ca diplomația; Cleopatra știa că puterea sa se baza nu doar pe inteligență, ci și pe capacitatea de a impresiona.

Pe lângă rolul estetic, fardul negru avea și funcții practice și medicale. Egiptenii credeau că machiajul ocular protejează împotriva razelor soarelui și reduce inflamațiile ochilor. Oxizii folosiți în kohl acționau ca un fel de filtru natural împotriva luminii puternice deșertice, reducând riscul iritațiilor.

Mai mult, substanțele minerale din kohl aveau proprietăți antibacteriene, protejând ochii împotriva infecțiilor, ceva esențial într-o perioadă în care igiena medicală era rudimentară. Astfel, fardul nu era doar o alegere estetică, ci și un instrument de sănătate publică, utilizat zilnic de nobili și de populația orașelor mari precum Alexandria.

Dincolo de aspectele practice și estetice, machiajul ocular purtat de Cleopatra avea și semnificații spirituale și religioase. Egiptenii credeau că privirea protejată de kohl ține la distanță energiile malefice și spiritele rele. Ochii accentuați cu negru simbolizau ochii zeiței Hathor, protectoarea frumuseții, a iubirii și a maternitații, dar și a artei și a bucuriei.

În acest context, machiajul reginei nu era doar un simbol al puterii personale, ci și un semn de legătură cu divinitatea, consolidând prestigiul și autoritatea sa în fața supușilor și a oaspeților străini.

Istoricii și arheologii subliniază că machiajul Cleopatrei avea și rol politic și diplomatic. Regina folosea imaginea sa pentru a impresiona conducătorii puternici ai vremii, precum Iulius Cezar și Marc Antoniu.

Privirea intens conturată de kohl accentua misterul și farmecul său, transformând-o într-o figură aproape mitică în ochii contemporanilor. Într-o epocă în care propagarea imaginii personale se făcea prin statui, fresce și descrieri scrise, machiajul a devenit un instrument de putere vizuală.

De asemenea, machiajul Cleopatrei a influențat estetica și stilul ulterior al Egiptului antic. Alte femei din aristocrație au urmat exemplul reginei, folosind kohl nu doar pentru frumusețe, ci și ca simbol al statutului social și al apartenenței la elite. Fardul negru la ochi a devenit astfel un semn de eleganță, dar și de cultură, asociat cu educația, bogăția și influența politică.

Pe lângă aceste motive, machiajul Cleopatrei a devenit un simbol cultural global, preluat și reinterpretat de-a lungul istoriei. În filme, picturi și literatură, ochii ei conturați cu negru reprezintă puterea femeii, feminitatea și misterul.

Imaginile sale au inspirat stiluri de machiaj care continuă să fie populare până în prezent, demonstrând că alegerea sa estetică avea atât valoare practică, cât și simbolică, transcenzând timpul și spațiul.