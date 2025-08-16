Social De ce mănâncă pisicile și câinii iarbă. Explicațiile unui medic veterinar







Dr. Jamie Lovejoy, medic veterinar la Spitalul Veterinar Stack din Syracuse, New York, are mai multe teorii despre motivele pentru care pisicile și câinii mănâncă iarbă. O teorie comună este că acestea o consumă pentru a-și calma stomacul deranjat, deoarece, de cele mai multe ori, iarba trece prin tubul digestiv nemodificată.

Totuși, cercetările sugerează că boala reprezintă doar un procent mic dintre cazurile în care pisicile și câinii mănâncă iarbă. În 2008, cercetătorii au întrebat mai multe grupuri de proprietari de câini despre comportamentul animalelor lor privind consumul de plante și au constatat că 68% raportau că patrupedele lor mâncau plante zilnic sau săptămânal, dar doar 8% prezentau semne de boală înainte.

Două sondaje similare realizate în rândul proprietarilor de pisici, publicate în revista Animals în 2021, au arătat că doar 6% dintre pisici în primul sondaj și 9% în al doilea păreau bolnave înainte de a mânca iarbă, deși 27% și, respectiv, 37% vomitau frecvent după aceea. În al doilea sondaj, 71% dintre proprietari își văzuseră pisicile mâncând plante de cel puțin șase ori.

Cercetătorii au observat consumul de iarbă și la câinii și felinele sălbatice, ceea ce sugerează că acest comportament ar putea fi înnăscut. Oamenii de știință au emis ipoteza că pisicile și lupii sălbatici mănâncă iarbă pentru a-și curăța intestinele de paraziți, astfel că animalele domestice ar putea face același lucru. Totuși, această teorie este dificil de testat, cel puțin în Statele Unite, unde majoritatea animalelor de companie nu au o încărcătură mare de paraziți intestinali.

Unii cercetători au presupus că pisicile și câinii consumă iarbă pentru a obține micronutrienți precum vitaminele din complexul B, dar acest lucru este puțin probabil în cazul majorității animalelor de companie cu o dietă echilibrată, cu excepția celor cu probleme de sănătate.

Teoria actuală a lui Lovejoy este simplă: animalele noastre de companie mănâncă iarbă pur și simplu pentru că vor — poate le place gustul, caută stimulare sau explorează mediul. Nu există un singur motiv universal pentru acest comportament, iar proprietarii trebuie să fie conștienți că anumite plante sunt otrăvitoare pentru animale, potrivit livescience.com.