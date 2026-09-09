Declarațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, despre Călin Georgescu și alegerile prezidențiale din România au fost analizate în podcastul „Contrapunct”. Dan Andronic, Ștefan Popescu și Romeo Couți au discutat despre motivele pentru care oficialul de la Moscova a readus în atenție anularea alegerilor din România și despre interesele Rusiei în regiune.

Dan Andronic a pornit discuția de la declarațiile ministrului rus și a subliniat experiența diplomatică a acestuia.

„Lavrov nu este un diplomat fără experiență, este de 22 de ani ministru de externe al Federației Ruse, 22 de ani din 2004, iar înainte a fost 10 ani reprezentantul Federației Ruse la ONU. Deci este un om care mănâncă diplomație și respiră diplomație pe pâine. Nu face afirmații ca să se afle în treabă. Ofensiva pe care am văzut-o mediatică și pe care o puteți găsi pe toate site-urile, trebuie să aibă un scop”, a declarat Dan Andronic.

Acesta a prezentat apoi declarația lui Serghei Lavrov despre scrutinul din România.

„A câștigat o persoană, Călin Georgescu, care nu s-a pronunțat în favoarea respectării ordinelor de la Bruxelles, ci în favoarea formulării intereselor naționale românești. În ciuda faptului că nu era nimic de criticat, a fost eliminat din cursă și gata”, a spus Serghei Lavrov, potrivit declarațiilor prezentate în emisiune.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu consideră că poziția României în regiune reprezintă unul dintre motivele pentru care Moscova este interesată de evoluțiile politice de la București.

„Pentru că România joacă un rol esențial, aș spune, chiar mai important decât Polonia pe aceste fluxuri, aceste coridoare logistice dinspre Ucraina spre lumea largă și, bineînțeles, inclusiv aprovizionarea ei de către Occident trece prin România, deci în acest moment Ucraina este o țară enclavată. Singura posibilitate robustă, semnificativă, nu compensează întru totul de dezenclavare este România și fără îndoială că Rusia este nemulțumită de acest lucru și atunci cred că dorește să întărească acel segment al societății românești care se opune acestei posturi”, a afirmat Ștefan Popescu.

El a susținut că mesajul lui Lavrov nu trebuie privit ca o declarație făcută întâmplător.

„Absolut, da. Cred că acesta este. În același timp, diplomația rusă nu este o diplomație spontană și ați sesizat acest lucru, faptul că s-a referit la două țări nu este întâmplător. Lavrov nu este un om care scapă un cuvânt”, a mai spus analistul.

Ștefan Popescu a vorbit și despre nemulțumirea existentă în România după anularea alegerilor și despre lipsa unor explicații considerate suficiente.

„Există într-adevăr o frustrare foarte mare în rândul populației românești apropo de acest eveniment și faptul că nu a fost clarificat suficient, nu a venit raportul promis și bineînțeles există și o anumită oboseală. Dacă la început românii se înghesuiau la punctele de frontieră pentru a-i ajuta pe ucrainieni, acum există îngrijorarea”, a declarat Ștefan Popescu.

Analistul a legat această stare de efectele războiului din Ucraina asupra României.

„Fără îndoială, pentru că vedem că războiul, efectele indirecte ale războiului s-au apropiat de frontierele României, frustrarea din partea agricultorilor, apropo de împărțirea infrastructurilor de la portul Constanța cu agricultori ucrainieni, uzura și presiunea pe industrie, infrastructura României pe coridorul Siret-Constanța, toate acestea se adună și cred că Federația Rusă, adică Lavrov, a dorit să dea încă un mesaj”, a mai spus el.