Sport David Popovici a revenit acasă: Nimeni nu m-a atenționat cât de greu va fi chiar și când îmi merge bine. Ce a spus despre retragere







David Popovici a revenit acasă după performanța notabilă obținută la Campionatul Mondial de Înot de la Singapore:

„Suntem rupți de oboseală. A fost o întreagă experiență, a fost un concurs revelator în care am reușit să mă autodepășesc. A fost o perioadă dificilă. Nu am nicio șansă să mă retrag. Deși am vrut să renunț la această competiție, am reușit să mă mobilizez. Cred că cat mai mulți sportivi ar trebui să vorbească atunci când se îndoiesc de propriile forțe. La urma urmei, sunt om. Nimeni nu m-a atenționat cât de greu va fi chiar și când îmi merge bine. Mai avem o mulțime de campionate mondiale, nu este niciun fel de grabă. Înotul prinde tracțiune în România”.

David Popovici, în vârstă de 20 de ani, a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din 2022. În plus, la 100 m liber a stabilit un record european şi record al competiţiei (46.51).

Popovici a devenit în Singapore singurul înotător din istorie care a reuşit să câştige aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial. De asemenea, românul a înregistrat al doilea timp din istorie la 100 m liber, 46.51, mai bun fiind doar recordul mondial de 46.40 al lui Pan Zhanle, sportiv care în Singapore nu a prins finala.