Daniel Nanu, trimisul „Evenimentului zilei”, transmite din Bologna, un oraș străvechi, despre o semifinală istorică. Mai scrieți istorie, încă o dată!

Azi, de la ora 19.00, ora României, în direct la TVR 1, naționala lui Mirel Rădoi întâlnește Germania în semifinalele Campionatului European Under 21. Respect, Mihai Stoichiță! În seara de după meciul cu Franța de la Cesena, Mihai Stoichiță devenise un pachet de nervi. Bineînțeles, după ceși mai consumase bucuria calificării. „E inuman să jucăm contra Germaniei de la ora 18.00, ora Italiei. Peste 36 de grade se întrerupe orice activitate”, a spus directorul tehnic al FRF. Un tip tobă de fotbal, pe care unii îl mai iau la mișto pentru ultimul lui mandat la Steaua, sub domnia lui Gigi Becali. Personal, de când am aflat că, în adolescență, a refuzat săși toarne o colegă care scria la Europa Liberă solicitând melodii interzise de regimul comunist, îmi vine să mă ridic în picioare de câte ori îl văd pe Mihai Stoichiță. Într-o țară care și azi, din nefericire, e plină de turnători, Stoichiță nici măcar n-a dezvăluit acest lucru. Au făcut-o alții. Respect, Mihai Stoichiță!





