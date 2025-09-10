Dacă nu merge clonarea, poate merge împăierea câtorva politicieni

Nu am scris despre subiecte din lumea politicii, pentru că nu m-a atras niciodată desluşirea jocurilor politicianiste, iar politicenii m-au interesat în măsura în care comiteau infracţiuni sau abuzuri.

Şi acum voi rămâne fidel acestei atitudini. Nu voi vorbi despre politică. Ci despre lichelism. Care, desigur, există în toate domeniile de activitate. Doar că lichelismul din politică, parvenirea pe seama apartenenţei la un partid, ne afectează pe toţi. Ne schimbă viaţa în rău. Ceea ce se întâmplă acum.

Semnalul agitaţiei lichelelor pentru a se vopsi în oameni buni l-a dat deschiderea anului şcolar. A fost prima confruntare serioasă a politicienilor din fruntea bucatelor, cu un protest serios.

Aşa şi-au dat seama că situaţia este mult mai gravă, din punct de vedere al tensiunilor sociale, decât şi-au închipuit. Că România este altceva decât bula lor în care îşi dau la gioale unul altuia, încercând să acapareze funcţii şi avantaje, fără să le pese de românii de rând. De rând, pentru ei, care se cred dumnezei pe pământ.

Festivalul lichelelor care vor să se mascheze în băieţi buni a început cu un laudaţio la marginea penalului, făcut de un intelectual de marcă, domnul Gabriel Liiceanu. Cu limba exersată deja pe turul pantalonilor preşedinţilor de dinaintea lui Nicuşor Dan, a scris cuvinte memorabile despre premierul Ilie Bolojan: „Și eu vreau să vorbesc despre dl Ilie Bolojan…dacă ne gândim cum l-au chinuit iudeii pe bietul Moise pe parcursul celor 40 de ani, cât a durat traversarea deșertului”.

Aşadar, Bolojan este un veritabil Moise. Care, zice în continuare domnul Liiceanu în postarea pe fb a domniei sale, ar trebui clonat, ca ca el nu mai găsim. Las de-o parte faptul că dacă ar fi avut harul Moise, bine le-ar fi prins celor din Broşteni să-l aibă la faţa locului, să despartă apele care să nu le mai ia casele pe sus. Cât despre clonare, ea poate fi penală, pentru că există în România o lege, votată în 2010, care interzice clonarea oamenilor, iar pedeapsa este de la 3 la 7 ani. Adoraţia asta cu clonarea, că ca tine nu găsim, a venit la pachet şi cu alte ştiri ce îl martirizau pe Bolojan, care, în drumul său de a reforma, de a impozita tot ce mişca şi nu mişcă, este tot mai singur. Nu-l mai susţine nimeni.

În această atmosferă de clonare şi singurătatea reformatorului de cursă lungă, sare din boscheţi un personaj care a intrat în Parlament ca membru al unui partid de stânga, iar a doua zi dimineaţă s-a trezit pe dreapta şi a luat traseul spre PNL. Este vorba despre Daniel Fenechiu, care, pentru cine nu ştie şi îl crede liberal de mic, să ştiţi că a intrat în Parlament ca membru al PPDD, al lui Dan Diaconescu. Dacă a ratat cu acea lege dedicată lui Iohannis, să devină senator, pe care a iniţiat-o, s-a gândit acum să ţintească mai sus.

Şefia PNL. Că tot a rămas Bolojan din ce în ce mai singur. Întrebat dacă Bolojan, încă neclonat, îşi va da demisia dacă CCR va respinge proiectul care priveşte privilegiile magistraţilor, Fenechiu a fost categoric la Digi 24: „Da, cu asiguranţă”!

Acum, dacă a apărut problema cu clonarea, pusă de domnul Liiceanu, ar putea să mai aibă un adversar, pe Bolojan doi. Aşa că a atacat din nou, pentru mai multă siguranţă. Nu este de acord cu impunerea CASS pentru mame şi veteranii de război. Care impunere a fost deja atacată de PSD. Întrebat însă dacă susţine demersul PSD, Fenechiu a negat. A luat această iniţiativă pe persoană fizică şi nu este propunerea PNL.

Să desluşim această manevră de o simplitate dezarmantă. Sigur că nimeni nu este de acord cu tăierile. Dar impunerea CASS pentru mame şi veterani este o mare mizerie. Pe care, vrea să ne spună Fenechiu prin gestul său, o face PNL prin liderul său, încă neclonatul Bolojan. Dar dacă răul de Bolojan îşi va da demisia cu ocazia deciziei CCR, cine este cel mai demn să-i ia locul. Fenechiu cel bun, care nu vrea CASS pentru mame şi veterani.

De cealaltă parte a baricadei din Coaliţia de guvernare, în PSD, alt scandal. Între două personaje care n-au apucat să fie clonate, dar au fost împăiate de mersul alegerilor: Marcel Ciolacu şi Marcel Boloş. Marceii se ceartă pe deficitul bugetar care ne-a pus în jug pe toţi astăzi. Fostul ministru de finanţe spune că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au început din 18 august 2024. „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”.

În acest răstimp, Sorin Grindeanu râde neclonat şi pare că nu-l doare nicăieri. Şi aici este o schemă de o simplitate dezarmantă. Deficitul cu care ne confruntăm este din cauza durerilor lui Marcel, fostul premier. Grindeanu însă, încearcă, băiat bun, să mai dreatgă ceva, adică să nu pună CASS pe laptele sugarilor şi pe pensia celor câţiva veterani care mai sunt în viaţă.

S-a deschis olimpiada lichelelor, pentru deghizarea în băieţi buni. Şi cred că vom vedea curând şi premierea. Adică, cine va fi clonat, şi cine împăiat.