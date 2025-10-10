Cutremur de 7,5 grade în Filipine, cu avertizare de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter a fost înregistrat vineri dimineață, 10 octombrie 2025, în sudul insulelor Filipine, la est de insula Mindanao.

Institutul de Vulcanologie și Seismologie (Phivolcs) a emis o alertă de tsunami pentru zonele de coastă, iar autoritățile locale au început evacuările preventive.

Evenimentul survine la mai puțin de două săptămâni după un alt seism, de 6,9 grade, produs în provincia Cebu, care a provocat pierderi umane și materiale semnificative.

Potrivit datelor preliminare ale Phivolcs, cutremurul s-a produs la ora locală 04:32, la o adâncime de aproximativ 20 de kilometri, în apropierea orașului Manay, provincia Davao Oriental.

Mișcarea tectonică a fost resimțită în mai multe regiuni din sudul arhipelagului, inclusiv în Davao City și Surigao. Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o notificare preventivă pentru Filipine, Indonezia și Palau.

„Echipele noastre monitorizează în timp real mișcările de coastă și eventualele variații ale nivelului mării”, a declarat directorul Phivolcs, Teresito Bacolcol.

Cutremurele de acest tip sunt frecvente în Filipine, țară situată pe „Inelul de Foc al Pacificului”, o zonă de intensă activitate seismică și vulcanică care se întinde de la Japonia până în America de Sud.

Oficiul pentru Apărare Civilă (OCD) a confirmat evacuarea locuitorilor din șapte provincii de coastă, inclusiv Davao Oriental, Surigao del Sur și Agusan del Norte.

Potrivit rapoartelor preliminare, mai multe locuințe și clădiri comerciale au fost avariate, iar rețelele de energie electrică au fost afectate temporar.

🚨🚨BREAKING UPDATE (10:33 AM FRI/PHILIPPINES)… Now getting reports of many people trapped in rubble, several injuries along with possible fatalities. Here’s video as the 7.4 magnitude earthquake began… #philippines #earthquake pic.twitter.com/CvspBKKkwz — Steve Norris (@SteveNorrisTV) October 10, 2025

În momentul redactării știrii, nu au fost confirmate decese cauzate de cutremurul de 7,5 grade, însă autoritățile au precizat că evaluările sunt în desfășurare.

„Verificăm în mod sistematic zonele afectate. Echipajele de intervenție se află deja pe teren”, a declarat purtătorul de cuvânt al OCD, Diego Agustin Mariano.

Pentru comparație, cutremurul de 6,9 grade produs pe 30 septembrie în provincia Cebu a provocat moartea a 72 de persoane și rănirea a peste 550, potrivit Philippine News Agency.

BREAKING…. MAJOR EARTHQUAKE just seconds ago off east coast of the Philippines. 7.4 magnitude. Tsunami threat now being reviewed. DEVELOPING… #Earthquake #Philippines. pic.twitter.com/mBrRekvEXc — A Ahmed (@_AAhmed004) October 10, 2025

Peste 155.000 de familii au fost afectate, iar peste 35.000 de locuințe au fost raportate ca distruse parțial sau total.

După seria de seisme recente, guvernul filipinez a reiterat necesitatea consolidării infrastructurii în regiunile expuse riscului seismic. Ministerul Lucrărilor Publice a anunțat un program de verificare a rezistenței clădirilor guvernamentale, școlilor și spitalelor.

„Evaluăm structurile esențiale pentru a ne asigura că respectă standardele de construcție în zonele cu activitate tectonică ridicată”, a declarat subsecretarul pentru infrastructură, Emil Sadain.

Organizațiile umanitare, printre care și Crucea Roșie Filipineză, au transmis că pregătesc transporturi de provizii, apă și echipamente medicale în zonele de coastă.

Conform unui apel publicat de Federația Internațională de Cruce Roșie, pagubele materiale ar putea depăși echivalentul a 50 de milioane de dolari americani, în funcție de rezultatele evaluărilor finale.

În context regional, experții în seismologie estimează că activitatea tectonică în Pacificul de Vest va rămâne ridicată în următoarele luni, iar monitorizarea continuă este esențială pentru reducerea riscului de pierderi umane.