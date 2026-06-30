International

Curtea Supremă a SUA decide viitorul sportivilor transgender. Verdictul poate schimba regulile în 27 de state

Comentează știrea
Curtea Supremă a SUA decide viitorul sportivilor transgender. Verdictul poate schimba regulile în 27 de statejustitie SUA / sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să pronunțe marți o decizie privind legalitatea legilor adoptate în statele West Virginia și Idaho care interzic sportivilor transgender să participe în echipele sportive feminine din școlile și universitățile publice, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Hotărârea este așteptată în ultima zi a actualei sesiuni a instanței și ar putea avea efecte importante asupra legislației din zeci de state americane.

Cazul este urmărit cu atenție deoarece 27 de state au adoptat măsuri similare, iar verdictul Curții Supreme ar putea clarifica modul în care Constituția SUA și legislația federală privind nediscriminarea se aplică în astfel de situații. Administrația președintelui Donald Trump susține poziția statelor care au impus restricțiile.

Ce prevede legislația contestată

Legile din West Virginia și Idaho stabilesc că echipele sportive din instituțiile publice de învățământ trebuie organizate în funcție de sexul biologic și interzic elevilor și studenților de sex masculin la naștere să concureze în echipele feminine.

Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri

Autoritățile din cele două state susțin că măsurile sunt necesare pentru a proteja competiția echitabilă și siguranța sportivelor. În schimb, organizațiile pentru drepturile civile și reclamanții consideră că aceste legi discriminează persoanele transgender și limitează accesul acestora la activitățile sportive.

Reclamanții invocă încălcarea Constituției și a legislației federale

Procesele au fost deschise de Becky Pepper-Jackson, elevă de liceu din West Virginia care participă la probele de aruncare a greutății și a discului, și de Lindsay Hecox, studentă transgender din Idaho.

Instanțele inferioare au decis în favoarea acestora, apreciind că interdicțiile pot încălca Amendamentul al XIV-lea din Constituția Statelor Unite, care garantează protecție egală în fața legii, precum și Titlul IX, legea federală care interzice discriminarea pe criteriul sexului în sistemul educațional.

Lindsay Hecox

Lindsay Hecox / sursa foto: captură video

Între timp, Lindsay Hecox a renunțat la participarea în competiții sportive și a solicitat închiderea parțială a procesului, invocând temeri privind hărțuirea și climatul tot mai ostil față de persoanele transgender.

Decizie cu implicații naționale

Curtea Supremă, unde judecătorii conservatori dețin o majoritate de 6 la 3, a analizat cazul în luna ianuarie. În timpul audierilor, mai mulți judecători au ridicat întrebări privind oportunitatea impunerii unei reguli uniforme la nivel național, în condițiile în care există dezbateri științifice și juridice privind avantajele fiziologice în competițiile sportive.

Dosarul vine după o serie de decizii recente ale instanței în domeniul drepturilor persoanelor transgender. În 2025, Curtea Supremă a permis statelor să interzică anumite tratamente medicale pentru minorii diagnosticați cu disforie de gen, iar ulterior a autorizat aplicarea unor politici promovate de administrația Trump privind serviciul militar și documentele oficiale.

Un subiect controversat în SUA

Participarea sportivilor transgender în competițiile feminine a devenit unul dintre cele mai controversate subiecte din politica americană.

De la revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025, președintele Donald Trump a emis mai multe ordine executive care limitează drepturile persoanelor transgender, inclusiv în domeniul sportului.

Hotărârea pe care Curtea Supremă o va anunța marți este așteptată să stabilească un precedent important pentru numeroase litigii similare aflate pe rolul instanțelor americane și pentru statele care au adoptat sau intenționează să adopte legislații asemănătoare.

Stiri calde

01:19 - Potop peste București. Cea mai violentă furtună din ultimii ani a transformat Capitala într-un lac: străzi și blocuri...

23:55 - Setările care îți eliberează spațiul ascuns din telefon fără să ștergi fișiere importante

23:42 - Proiectul social prin care prințul William vrea să șteargă o mare problemă a sistemului

23:32 - Războiul pentru pedeapsa capitală se reaprinde. Emmanuel Macron trage semnalul de alarmă

23:23 - Fostul procuror general a mai scăpat de un dosar penal. Câte i-au mai rămas

23:13 - Frații Pavăl își extind imperiul. Tranzacția de 823 de milioane de euro pentru preluarea Carrefour, încheiată

HAI România!

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Spionul României în două regimuri

Spionul României în două regimuri

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Proiecte speciale