Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să pronunțe marți o decizie privind legalitatea legilor adoptate în statele West Virginia și Idaho care interzic sportivilor transgender să participe în echipele sportive feminine din școlile și universitățile publice, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Hotărârea este așteptată în ultima zi a actualei sesiuni a instanței și ar putea avea efecte importante asupra legislației din zeci de state americane.

Cazul este urmărit cu atenție deoarece 27 de state au adoptat măsuri similare, iar verdictul Curții Supreme ar putea clarifica modul în care Constituția SUA și legislația federală privind nediscriminarea se aplică în astfel de situații. Administrația președintelui Donald Trump susține poziția statelor care au impus restricțiile.

Legile din West Virginia și Idaho stabilesc că echipele sportive din instituțiile publice de învățământ trebuie organizate în funcție de sexul biologic și interzic elevilor și studenților de sex masculin la naștere să concureze în echipele feminine.

Autoritățile din cele două state susțin că măsurile sunt necesare pentru a proteja competiția echitabilă și siguranța sportivelor. În schimb, organizațiile pentru drepturile civile și reclamanții consideră că aceste legi discriminează persoanele transgender și limitează accesul acestora la activitățile sportive.

Procesele au fost deschise de Becky Pepper-Jackson, elevă de liceu din West Virginia care participă la probele de aruncare a greutății și a discului, și de Lindsay Hecox, studentă transgender din Idaho.

Instanțele inferioare au decis în favoarea acestora, apreciind că interdicțiile pot încălca Amendamentul al XIV-lea din Constituția Statelor Unite, care garantează protecție egală în fața legii, precum și Titlul IX, legea federală care interzice discriminarea pe criteriul sexului în sistemul educațional.

Între timp, Lindsay Hecox a renunțat la participarea în competiții sportive și a solicitat închiderea parțială a procesului, invocând temeri privind hărțuirea și climatul tot mai ostil față de persoanele transgender.

Curtea Supremă, unde judecătorii conservatori dețin o majoritate de 6 la 3, a analizat cazul în luna ianuarie. În timpul audierilor, mai mulți judecători au ridicat întrebări privind oportunitatea impunerii unei reguli uniforme la nivel național, în condițiile în care există dezbateri științifice și juridice privind avantajele fiziologice în competițiile sportive.

Dosarul vine după o serie de decizii recente ale instanței în domeniul drepturilor persoanelor transgender. În 2025, Curtea Supremă a permis statelor să interzică anumite tratamente medicale pentru minorii diagnosticați cu disforie de gen, iar ulterior a autorizat aplicarea unor politici promovate de administrația Trump privind serviciul militar și documentele oficiale.

Participarea sportivilor transgender în competițiile feminine a devenit unul dintre cele mai controversate subiecte din politica americană.

De la revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025, președintele Donald Trump a emis mai multe ordine executive care limitează drepturile persoanelor transgender, inclusiv în domeniul sportului.

Hotărârea pe care Curtea Supremă o va anunța marți este așteptată să stabilească un precedent important pentru numeroase litigii similare aflate pe rolul instanțelor americane și pentru statele care au adoptat sau intenționează să adopte legislații asemănătoare.