Economie

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este partener al Centrului de Arbitraj Istanbul (ISTAC) în organizarea conferinței „Istanbul Arbitration Days 2025” ce se va desfășura în perioada 16-19 septembrie 2025 în Istanbul, Turcia.

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025

„Parteneriatul nostru cu Centrul de Arbitraj Istanbul (ISTAC) pentru organizarea conferinței „Istanbul Arbitration Days 2025" marchează un moment important pentru arbitrajul comercial românesc și pentru poziționarea sa pe scena internațională. Faptul că am fost selectați ca parteneri pentru acest prestigios eveniment regional demonstrează nu doar competența și profesionalismul echipei noastre, ci și încrederea pe care instituțiile arbitrale internaționale o acordă experienței românești în domeniul arbitrajului comercial.

„Istanbul Arbitration Days 2025" reprezintă o platformă excepțională pentru schimbul de best practices între specialiștii din regiune. Participarea noastră la acest eveniment subliniază angajamentul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României de a contribui activ la dezvoltarea și modernizarea practicilor de arbitraj, atât la nivel național, cât și internațional.”, a declarat dl Ștefan Deaconu, președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

 

Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
Nicușor Dan, punct de vedere despre alegerile din Capitală. Președintele, sfat pentru Coaliție
Nicușor Dan, punct de vedere despre alegerile din Capitală. Președintele, sfat pentru Coaliție

Conferința se află la cea de-a doua ediție și reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente de arbitraj comercial internațional din regiune, contribuind semnificativ la dezvoltarea practicilor de arbitraj atât naționale, cât și internaționale, prin participarea unor experți de talie mondială care discută subiecte de actualitate în arbitraj împreună cu comunitățile de afaceri locale și globale.

Programul și mai multe informații despre acest eveniment pot fi găsite pe pagina evenimentului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:55 - Protecția cablurilor subacvatice devine prioritate. Amenințările Chinei cresc în intensitate
17:42 - Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
17:35 - Mirel Curea, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Un Stolojan la puterea 10, schimonosit de răutate”
17:29 - Nicușor Dan, punct de vedere despre alegerile din Capitală. Președintele, sfat pentru Coaliție
17:22 - Prima femeie prefect din România va fi consiliera premierului Ilie Bolojan
17:16 - Michelle Obama vine la București. Este pentru prima dată

Proiecte speciale