Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 8 iulie, cursul oficial de schimb valutar, folosit ca reper pentru tranzacțiile financiare și evidențele contabile. Euro se menține peste pragul de 5,23 lei, în timp ce dolarul american este cotat sub 4,60 lei. Totodată, gramul de aur continuă să se tranzacționeze la un nivel ridicat, apropiindu-se de 600 de lei.

1 Euro (EUR): 5,2345 lei 1 Dolar american (USD): 4,5880 lei 1 Dolar australian (AUD): 3,1760 lei 1 Dolar canadian (CAD): 3,2407 lei 1 Franc elvețian (CHF): 5,6801 lei 1 Coroană cehă (CZK): 0,2158 lei 1 Coroană daneză (DKK): 0,7003 lei 1 Liră egipteană (EGP): 0,0923 lei 1 Liră sterlină (GBP): 6,1237 lei 100 Forinți maghiari (HUF): 1,4611 lei 100 Yeni japonezi (JPY): 2,8250 lei 1 Leu moldovenesc (MDL): 0,2605 lei 1 Coroană norvegiană (NOK): 0,4690 lei 1 Zlot polonez (PLN): 1,2142 lei 1 Rublă rusească (RUB): 0,0602 lei 1 Coroană suedeză (SEK): 0,4730 lei 1 Liră turcească (TRY): 0,0979 lei 1 Rand sud-african (ZAR): 0,2796 lei 1 Real brazilian (BRL): 0,8888 lei 1 Renminbi chinezesc (CNY): 0,6747 lei 1 Rupie indiană (INR): 0,0480 lei 100 Woni sud-coreeni (KRW): 0,3042 lei 1 Peso mexican (MXN): 0,2609 lei 1 Dolar neo-zeelandez (NZD): 2,6139 lei 1 Dinar sârbesc (RSD): 0,0446 lei 1 Hryvnă ucraineană (UAH): 0,1031 lei 1 Dirham din Emiratele Arabe Unite (AED): 1,2491 lei 1 Baht thailandez (THB): 0,1371 lei 1 Dolar din Hong Kong (HKD): 0,5852 lei 1 Shekel israelian (ILS): 1,5032 lei 100 Rupii indoneziene (IDR): 0,0255 lei 1 Peso filipinez (PHP): 0,0745 lei 100 Coroane islandeze (ISK): 3,6503 lei 1 Ringgit malaysian (MYR): 1,1252 lei 1 Dolar singaporez (SGD): 3,5466 lei 1 gram de aur (XAU): 597,3024 lei 1 DST (Drept Special de Tragere – XDR): 6,2261 lei

Cursurile oficiale sunt calculate de Banca Națională a României pe baza cotațiilor transmise de băncile autorizate să opereze pe piața valutară. Valorile publicate de BNR reprezintă un reper pentru tranzacții și evidențele contabile, însă nu obligă instituțiile de credit să efectueze schimburile valutare la aceste cursuri. Băncile și casele de schimb valutar pot practica propriile cotații pentru operațiunile efective de cumpărare și vânzare a valutelor.