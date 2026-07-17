Conform ultimelor informații, cei doi au fost găsiți teferi.

Un cuplu din București este căutat de polițiști după ce a dispărut în timpul unei excursii cu cortul pe Transalpina, potrivit IPJ Hunedoara. Familiile celor doi au alertat autoritățile după ce nu au mai reușit să ia legătura cu ei, iar ultima conversație telefonică a avut loc miercuri după-amiază. Atunci, cei doi au spus că se îndreaptă spre o pensiune din municipiul Hunedoara, însă verificările au arătat că nu au mai ajuns la destinație.

Mihaela Izabela Anastasescu, în vârstă de 28 de ani, și Horațiu Vlad Mihai Anastasescu, de 36 de ani, ar fi plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina. De atunci, rudele nu au mai reușit să îi contacteze.

Sesizarea a fost făcută joi după-amiază, printr-un apel la 112, de către tatăl femeii.

„La data de 16.07.2026, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată de către numitul Bordeianu Florin cu privire la faptul că fiica și ginerele au plecat marți pe Transalpina, iar de ieri nu mai știe de ei, nu reușește să îi contacteze și erau plecați cu cortul. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara”, se arată pe site-ul oficial al Poliției Române.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, ultima discuție telefonică dintre cei doi și familie a avut loc miercuri, în jurul orei 16:00.

În timpul convorbirii, aceștia au spus că urmează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara. Verificările efectuate ulterior de polițiști au arătat însă că nu au ajuns la unitatea de cazare indicată.

Mihaela Izabela Anastasescu are 28 de ani, 1,84 metri înălțime, aproximativ 70 de kilograme, păr blond și ochi albaștri.

Horațiu Vlad Mihai Anastasescu are 36 de ani, 1,95 metri înălțime, aproximativ 95 de kilograme, păr blond, ochi albaștri, barbă scurtă și tatuaje în zona pieptului și a spatelui.

Polițiștii continuă verificările pentru găsirea celor doi și fac apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea contribui la localizarea lor.

Persoanele care i-au văzut sau dețin informații relevante sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.