Cum vor arăta semafoarele viitorului. Se pregătește o schimbare majoră

Capitala Italiei se pregătește să experimenteze un sistem de semaforizare diferit de cel folosit în prezent, potrivit publicației Blic, parte a grupului Ringier.

În prezent, semafoarele funcționează pe baza celor trei culori cunoscute de toți șoferii: roșu pentru oprire, galben pentru avertizare și verde pentru permiterea trecerii.

Odată cu dezvoltarea vehiculelor autonome și a infrastructurii inteligente, specialiștii propun introducerea unei a patra lumini, de culoare albă. Aceasta va semnala că intersecția este gestionată de un sistem inteligent.

Noul semnal este conceput în principal pentru mașinile autonome, capabile să comunice în timp real atât între ele, cât și cu semafoarele.

Prin această tehnologie, vehiculele autonome își pot coordona traversarea intersecțiilor fără intervenția directă a șoferilor, ceea ce ar permite o gestionare mai eficientă a traficului.

În cazul mașinilor conduse de oameni, regula va fi simplă: atunci când lumina albă este aprinsă, șoferii vor trebui să urmeze vehiculul aflat în față și să respecte fluxul de circulație stabilit de sistemul inteligent.

Potrivit unor cercetări realizate în Statele Unite, utilizarea acestui sistem ar putea contribui la reducerea aglomerației din trafic.

Un studiu realizat în 2023 de cercetători de la Universitatea din Carolina de Nord arată că, pe măsură ce numărul vehiculelor autonome crește, timpii de așteptare la semafoare pot fi reduși considerabil.

Simulările computerizate au indicat că intersecțiile echipate cu semnalul alb permit trecerea unui număr mai mare de vehicule și o administrare mai eficientă a circulației.

Specialiștii atrag atenția că eficiența acestui sistem depinde de numărul mașinilor autonome aflate pe șosele. Atât timp cât majoritatea vehiculelor sunt conduse de oameni, semaforizarea clasică va rămâne indispensabilă.

În plus, introducerea luminii albe ar presupune modernizarea completă a semafoarelor, a sistemelor de comunicații și a infrastructurii rutiere, ceea ce implică investiții importante atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar.

Din acest motiv, primele teste sunt așteptate în spații controlate, precum porturi și complexe industriale, înainte ca sistemul să fie implementat pe scară largă.

Dacă testele vor confirma rezultatele așteptate, Roma ar putea deveni primul oraș european care adoptă această tehnologie și unul dintre pionierii unui sistem de trafic în care vehiculele autonome, semafoarele inteligente și soluțiile bazate pe inteligență artificială colaborează pentru a asigura un trafic mai fluent și mai sigur.