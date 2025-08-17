Social Nu-ți strica aparatul. Cum să cureți corect air fryer-ul acasă







Pentru mulți, air fryer-ul este un ajutor esențial în bucătărie. Compact și ușor de folosit, el transformă gătitul într-o activitate simplă și rapidă, economisind totodată energie. Totuși, curățarea incorectă a aparatului poate afecta serios funcționarea și durata sa de viață.

Când vine vorba de curățarea unui air fryer, una dintre cele mai frecvente greșeli de curățare este folosirea bureților abrazivi sau a perii metalice pe coșurile antiaderente. „Această curățare brută va deteriora căptușeala, care poate fi potențial toxică”, a declarat bucătarul profesionist Lydia Hayman.

Straturile de acoperire antiaderentă se pot dezlipi, mai ales dacă nu ați investit într-una dintre cele mai bune friteuze fără ulei din oțel sau ceramică.

Cathy Yoder, autoare de cărți de bucate, avertizează că folosirea unor instrumente de curățare nepotrivite poate afecta stratul antiaderent al coșului. Dacă acesta se deteriorează sau se desprinde, există riscul ca bucăți din înveliș să ajungă în mâncare. În locul bureților abrazivi, Yoder recomandă folosirea unui burete moale.

Curățarea air fryer-ului după fiecare utilizare poate părea exagerată, dar este importantă. Lydia atrage atenția că „grăsimea și resturile de mâncare tind să se adune în partea de jos a coșului sau în tava pentru firimituri. Dacă le lăsați acolo, se vor arde și vor provoca un miros neplăcut”.

Pentru îndepărtarea grăsimii, se poate folosi oțet, însă Chiana Dickson, editor la Homes & Gardens, recomandă ca acesta să fie diluat. Potrivit acesteia, oțetul cu aciditate ridicată afecta garniturile de cauciuc dacă este folosit direct.

Curățarea interiorului este esențială, însă nici exteriorul aparatului nu trebuie neglijat. Lydia atrage atenția că uitarea acestui pas „nu este doar o greșeală majoră”, ci poate duce la acumularea de praf și urme de grăsime în timp.

Expertul în electrocasnice David recomandă ștergerea aparatului cu o cârpă umedă după fiecare utilizare, dar numai după ce friteuza a fost deconectată și s-a răcit complet, potrivit homesandgardens.com.