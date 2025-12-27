Cum poți să faci umplutură de ton fără maioneză

Umplutura de ton, apreciată pentru simplitatea și gustul aparte, poate deveni și mai gustoasă dacă înlocuiești maioneza cu ingrediente obișnuite din bucătărie. Această alternativă nu doar că adaugă prospețime, dar reduce și riscul de a mânca un preparat prea gras, potrivit bucătăresei Lisa Goldfinger, fondatoarea site-ului panningtheglobe.com.

Umplutura cu ton rămâne un preparat preferat și de sărbători, în special la rețeta de ouă umplute. Este folosită, de asemenea, la sandvișuri sau salate. Totuși, aroma sa poate fi uneori dominată de un gust gras și uleios. Motivul este adesea maioneza, folosită pentru da o notă cremoasă tonului, dar care adaugă și un aport considerabil de grăsimi.

Din fericire, există soluții simple pentru a menține savoarea fără exces de grăsime. Lisa Goldfinger, bucătăreasă și fondatoare a platformei Panning the Globe, recomandă o alternativă ușoară: „Dacă vă place umplutura cu ton, dar vreți să evitați cantitățile mari de maioneză, există o opțiune mai sănătoasă”.

În mod obișnuit, rețetele tradiționale cer între una și patru linguri de maioneză pentru o porție, ceea ce se traduce în 180–360 de calorii doar din grăsimea maionezei.

„Este, fără îndoială, gustoasă, dar nu este neapărat cea mai sănătoasă opțiune. Iaurtul simplu, cu conținut scăzut de grăsimi, poate înlocui cu succes maioneza, păstrând cremozitatea și aroma”, explică Lisa Goldfinger, potrivit Express.

Iaurtul, un ingredient simplu și versatil, poate transforma rapid sandvișurile și salatele, oferindu-le un gust proaspăt și mai ușor decât cel al maionezei. Datorită consistenței sale cremoase, iaurtul poate înlocui maioneza în umpluturi, păstrând textura bogată fără adaosul de grăsimi și conservanți specifici produselor procesate.

În plus, spre deosebire de maioneza care, în condiții calde, poate strica umplutura de ton în doar câteva ore, iaurtul se păstrează mai bine și adaugă o notă subtil acrișoară preparatului. Aroma sa se îmbină armonios cu ingrediente precum sucul de lămâie sau ridichile, contribuind cu succes la prospețimea acestei umpluturi.

Transformați conserva de ton într-o mâncare mult mai sănătoasă. Pentru această rețetă aveți nevoie de:

140 g ton din conservă,

120 ml iaurt natural cu conținut scăzut de grăsimi,

3 linguri ridichi tocate fin,

3 linguri ceapă roșie tocată fin,

2 linguri capere,

2 lingurițe muștar,

Sucul de la jumătate de lămâie, plus câteva felii pentru decor

Sare, după gust.

Începeți prin a scurge tonul din conservă și a-l pasa cu o furculiță până devine fin și omogen. Într-un bol, combinați tonul cu iaurtul, ridichile, ceapa, caperele și muștarul. Adăugați puțină sare și o linguriță de suc de lămâie pentru un plus de prospețime.

Pentru o textură mai cremoasă, puteți adăuga mai mult iaurt, iar ajustarea cantității de lămâie sau sare va intensifica gustul după preferință.

Amestecați bine toate ingredientele și umplutura cu ton este gata. Așa cum mai menționam mai sus, umplutura o puteți folosi la ouă umplute de sărbători, într-o salată cu multe verdețuri, sau pur și simplu o întindeți pe pâine.