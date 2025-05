Social Cum previi aburirea oglinzii din baie. Două trucuri imbatabile







Toată lumea se confruntă cu problema aburirii oglinzii din baie după un duș fierbinte. Un truc surprinzător pentru a evita acest inconvenient este utilizarea spumei de ras, un produs pe care puțini îl cunosc.

Cum poți să împiedici aburirea oglinzii

Spuma de ras este eficientă în prevenirea aburirii oglinzii datorită agenților tensioactivi pe care îi conține.

Aceștia formează un strat protector pe suprafața oglinzii, împiedicând astfel formarea condensului și a acelei pelicule neplăcute de ceață care afectează vizibilitatea.

Pentru a aplica spuma de ras, ia o cantitate mică și distribuie-o uniform pe întreaga suprafață a oglinzii curate. Folosește o cârpă moale din microfibră pentru a întinde produsul până când acesta dispare complet.

Apoi, lustruiește oglinda până devine perfect clară. Este esențial să nu clătești cu apă.

Astfel, oglinda va rămâne fără aburi după un duș fierbinte, iar efectul poate dura până la o săptămână, în funcție de umiditatea din baie.

Alternative la spuma de ras

Există și alte alternative care pot avea un efect similar, cum ar fi săpunul lichid sau gelul de duș, care pot crea un strat temporar anti-abur.

De asemenea, oțetul alb diluat cu apă în proporție de 1:1 are un efect de degresare și poate reduce aburirea.

Simboluri asociate oglinzii

Oglinzile au fost, de-a lungul timpului, asociate cu mistere și simboluri profunde, fiind considerate nu doar simple obiecte reflectorizante, ci și punți către lumi nevăzute.

„O ştiam de mult timp, dar până nu am avut eu nişte certitudini, nu am crezut. Oglinda are două funcţii: să ne arate nouă chipul, să ne oglindim şi tototdată este un portal pentru lumea cealaltă”, afirma Mihai Voropchievici.

Conform lui Voropchievici, dacă o oglindă se sparge, cioburile trebuie strânse imediat și aruncate, nu îngropate și, cu siguranță, nu păstrate în locuință. O oglindă spartă sau crăpată nu ar trebui să rămână în casă, indiferent de circumstanțe.