Oglinda are un rol important în noaptea de Revelion. Unde trebuie așezată pentru a avea noroc

Oglinda are un rol important în noaptea de Revelion. Unii le pot numi superstiții, dar e bine să credem că este o porţie suplimentară de noroc pentru anul care vine. Şi pentru a te asigura că atragi toate energiile bune în casă, ţine cont de oglindă.

Pentru început e bine să arunci apă pe fereastră în noaptea de Revelion deoarece lungă spiritele rele. De asemenea, tradiția spune că pragul casei trebuie să-l treacă mai întâi un bărbat înalt. Cei care vor să aibă parte de noroc și belșug tot anul trebuie să fie atenți la amplasarea oglinzilor din casa lor.

De obicei, oglinzile sunt poziționate în așa fel încât să ne fie ușor să ne uităm în ele. Însă, specialiștii Feng Shui spun că acestea nu trebuie puse la întâmplare.

În special, la trecerea dintre ani, trebuie să te asiguri că oglinzile tale sunt extrem de curate. Acest aspect este esențial, mai ales dacă vrei să ai parte de liniște și pace totul anul viitor.

Oglinda. Sursa foto: Pixabay

În noaptea de Revelion trebuie să fie o oglindă mare

Feng Shui, vechea artă chineză a aranjării spațiilor, folosește diverse elemente pentru a îmbunătăți fluxul de energie (Chi) în locuințe și locuri de muncă. Unul dintre aceste instrumente puternice și versatile este oglinda, care, utilizată corect, poate aduce echilibru, prosperitate și armonie. De obicei, baia este cea care aduce cele mai negative energii din casă. Se spune că atrage pierderea energiei pozitive, a vanilor, din cauza apei. Tocmai de aceea, la trecerea dintre ani, este esențial să te asiguri că ai o oglindă în baie.

Se spune că de Revelion, oglinda alungă ghinionul și te ajută să treci cu brio peste orice problemă financiară. Dar nu doar în baie trebuie să ai oglindă în noaptea de Revelion, ci și în camera principală. Este recomandat ca dimensiunea ei să fie una destul de mare, eventual, pe toată lungimea peretelui.

Oglinzi trebuie să se regăsească în noaptea dintre ani și în spațiile comune, precum holul. Se spune că acestea purifică locul de energii negative și te ține la distanță de toate problemele.

Superstiţii. Sursa foto: Pixabay

Feng Shui și arta de a așeza oglinda

În Feng Shui, oglinda nu este doar un obiect decorativ. Este un instrument energetic care manipulează și redirecționează fluxul de Chi. Oglinda poate schimba cursul energiei, prevenind stagnarea și neutralizând influențele negative. De exemplu, într-un coridor îngust și lung, care în Feng Shui este considerat un canal pentru energie rapidă și agresivă, plasarea strategică a oglinzilor poate frâna și dispersa această energie.

Un alt rol al oglinzilor este de a crea iluzia unui spațiu mai mare. În spațiile mici, oglinzile pot adăuga adâncime și luminozitate, contribuind la senzația de deschidere și flux liber al energiei. De asemenea, oglinzile pot reflecta și amplifica aspectele pozitive ale unui spațiu, cum ar fi o priveliște frumoasă sau o zonă luminată, multiplicând astfel beneficiile acestor trăsături.

Oglinzile sunt folosite și pentru a atrage prosperitate și abundență, mai ales dacă sunt plasate în zonele dedicate bogăției într-o locuință. Totodată, ele pot funcționa ca un scut protector, reflectând energia negativă și protejând locuința de influențe exterioare nefavorabile.

Este esențial, însă, să se țină cont de poziționarea și starea oglinzilor. Oglinzile sparte sau deteriorate sunt considerate a aduce energie negativă, iar plasarea lor în fața ușii principale sau în dormitor poate fi văzută ca având un efect negativ asupra fluxului Chi.

Păstrează o dorință pentru anul viitor

Ce alte tradiții pot fi respectate? În loc să vă puneţi toate dorințele, cereți oaspeților să noteze o dorință sau o notă pentru viitorul lor, puneți într-un borcan, apoi păstrați pentru anul viitor. În ajunul Revelionului următor, scoate borcanul și citiţi bileţelul pentru a vedea cât de departe a ajuns dorinţa respectivă. Alte tradiții includ obiceiuri din diverse culturi.

Tradițiile de Revelion variază semnificativ în funcție de cultură și regiune, dar există câteva obiceiuri comune care sunt adesea respectate în multe părți ale lumii pentru a sărbători trecerea în noul an. Acestea includ: Focuri de artificii și petarde – Sunt un mod popular de a sărbători venirea noului an, simbolizând alungarea spiritelor rele și norocul în anul care vine. Sărbătorirea cu prietenii și familia – Petrecerea timpului cu cei dragi este o tradiție comună, fie că este vorba despre o cină festivă, petreceri sau pur și simplu adunarea acasă pentru a urmări trecerea la noul an. Numărătoarea inversă – În ultimele secunde ale anului vechi, oamenii numără invers de la 10 până la 1, urmată de celebrarea noului an la miezul nopții. Sărutul de la miezul nopții – Este o tradiție populară în multe culturi să săruți pe cineva la miezul nopții pentru noroc în dragoste în anul care vine.

Multe culturi au diverse superstiții, cum ar fi purtarea de lenjerie de corp de o anumită culoare pentru noroc, sau aruncarea de obiecte vechi prin fereastră pentru a alunga ghinionul. Mulți oameni aleg să facă rezoluții sau promisiuni de îmbunătățire personală pentru noul an. Anumite alimente sunt consumate pentru noroc și prosperitate, cum ar fi strugurii la miezul nopții în Spania sau varza în unele părți ale Europei și SUA.

Mulți oameni decorează casele lor cu lumini, baloane și alte decorații festive.