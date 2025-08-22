Social Cum îți schimbă creierul scroll-ul pe TikTok și Instagram Reels







Studiu recent arată că vizionarea excesivă de videoclipuri scurte pe TikTok sau Instagram Reels activează aceleași mecanisme cerebrale ca dependența de alcool sau jocurile de noroc, afectând concentrarea, memoria și somnul.

Pare inofensiv să derulezi câteva minute pe TikTok sau Instagram Reels. Totuși, un nou studiu arată că expunerea excesivă la videoclipuri scurte poate remodela circuitele neuronale, în mod similar cu ce se întâmplă în cazul dependențelor de alcool sau jocuri de noroc.

Cercetătorii au descoperit că fiecare swipe rapid, însoțit de noutatea și explozia de dopamină, erodează lent sistemul de recompensă al creierului. În timp, activități precum cititul unei cărți sau conversațiile față în față par mai puțin atractive și chiar plictisitoare.

Rezultatele au fost publicate în revista NeuroImage de o echipă condusă de profesorul Qiang Wang de la Universitatea Normală din Tianjin, China. Analiza arată că vizionarea compulsivă a clipurilor de tip „short video” stimulează continuu sistemul dopaminergic.

Autoplay-ul și posibilitatea infinită de a face swipe mențin creierul într-o stare de așteptare permanentă a „următoarei recompense”. Pe termen lung, acest mecanism desensibilizează centrii plăcerii și reduce interesul pentru activități cu ritm mai lent.

Neurologii explică faptul că efectele nu se limitează la plăcere. Cortexul prefrontal – zona responsabilă de decizie, memorie și controlul emoțiilor – este și el afectat.

Utilizatorii intensivi pot observa:

dificultăți de concentrare,

scăderea controlului asupra impulsurilor,

nevoie constantă de noutate și stimulare rapidă.

Astfel, sarcinile care cer atenție susținută și efort intelectual devin mai greu de dus la capăt.

Un alt efect critic este perturbarea somnului. Lumina albastră emisă de telefon și ritmul alert al videoclipurilor întârzie secreția de melatonină, hormonul responsabil de reglarea ceasului biologic.

Această dereglare afectează hipocampul – centrul memoriei –, reducând capacitatea de a procesa și stoca informații. Pe termen lung, lipsa odihnei de calitate poate duce la oboseală cronică și scăderea clarității mentale.