Vopsirea părului acasă a devenit o practică obișnuită pentru multe persoane, însă una dintre cele mai frecvente probleme care apar după aplicarea vopselei este reprezentată de petele rămase pe piele. Fruntea, tâmplele, urechile, ceafa sau chiar mâinile sunt zonele care intră cel mai des în contact cu produsul, iar pigmenții din compoziția vopselei pot lăsa urme vizibile care nu dispar întotdeauna doar prin spălare cu apă.

Deși aceste pete pot părea dificil de îndepărtat, există mai multe metode care pot ajuta la curățarea lor fără a afecta pielea.

Cei din domeniul înfrumusețării recomandă ca intervenția să fie făcută cât mai repede posibil, deoarece vopseaua proaspătă se îndepărtează mult mai ușor decât cea care a avut timp să se fixeze la suprafața pielii.

În multe situații, cea mai simplă metodă este și cea mai eficientă, mai ales atunci când pata este observată imediat după aplicarea vopselei. Spălarea zonei cu apă călduță și un săpun delicat poate elimina o mare parte din pigment înainte ca acesta să se fixeze complet.

Este recomandat ca pielea să fie curățată cu mișcări blânde, fără a insista excesiv asupra zonei afectate. Deși tentația este de a încerca îndepărtarea rapidă prin frecare puternică, această variantă poate provoca iritații.

O metodă populară și apreciată pentru efectul său delicat asupra pielii este utilizarea uleiurilor naturale. Uleiul de măsline, uleiul de cocos sau uleiul pentru bebeluși sunt produse care pot contribui la dizolvarea pigmenților rămași pe piele.

Aplicarea se face direct pe zona pătată, iar uleiul este lăsat să acționeze câteva minute înainte de a fi șters cu o dischetă demachiantă sau cu o lavetă moale. În multe cazuri, pigmentul începe să se desprindă treptat, fără a fi nevoie de proceduri agresive. Această metodă este recomandată în special persoanelor cu piele sensibilă, deoarece riscul de iritație este redus.

Produsele folosite în mod obișnuit pentru îndepărtarea machiajului pot fi eficiente și în cazul petelor de vopsea. Apa micelară și demachiantele pe bază de ulei sunt concepute pentru a dizolva particulele de pigment și impuritățile de la suprafața pielii, motiv pentru care pot ajuta și la estomparea urmelor lăsate de vopseaua de păr.

Discheta îmbibată cu produs se aplică pe zona afectată și se masează ușor, repetând operațiunea de mai multe ori dacă este necesar. Rezultatele sunt de obicei mai bune atunci când pata nu este foarte veche.

Atunci când pigmentul a rămas mai multe ore pe piele, îndepărtarea lui poate deveni mai dificilă. În astfel de situații, unele persoane folosesc o pastă obținută din bicarbonat de sodiu și puțină apă. Aceasta are un efect exfoliant ușor și poate contribui la eliminarea stratului superficial de pigment.

Pasta se aplică în cantitate mică, se masează delicat pentru scurt timp, după care zona se clătește bine. Procedura nu trebuie repetată excesiv, deoarece poate usca pielea sau poate provoca disconfort, mai ales în cazul tenului sensibil.

O altă soluție utilizată ocazional este alcoolul medicinal, însă acesta trebuie aplicat cu atenție și doar în cantități mici, deoarece poate usca pielea și poate provoca senzații de usturime în anumite zone.

Înainte de aplicarea vopselei, multe persoane folosesc o cremă grasă sau vaselină pe conturul feței, în jurul urechilor și la baza gâtului. Acest strat formează o barieră între piele și vopsea, reducând semnificativ riscul de colorare.

De asemenea, ștergerea imediată a oricărei picături de vopsea care ajunge accidental pe piele poate preveni formarea petelor persistente. Cu cât pigmentul rămâne mai puțin timp în contact cu pielea, cu atât îndepărtarea sa va fi mai simplă.