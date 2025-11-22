Cum construiește Plexus România succesul pe termen lung

Plexus Services România, parte a grupului american Plexus, a încheiat 2023 cu o performanță solidă, căci cifra de afaceri a ajuns la 1,48 miliarde de lei, iar profitul net aproape 21 milioane de lei. Pentru 2024, compania a raportat o creștere a veniturilor la 1,9 miliarde de lei, însă raportul financiar arată o pierdere netă de 3,38 milioane de lei, consecința unui amplu proces de investiții și modernizare. Daciana Popescu, Director Finance, explică aceste cifre prin „investițiile masive în echipamente, infrastructură și IT au avut un impact temporar asupra profitabilității, dar ele sunt esențiale pentru competitivitatea noastră viitoare”.

În 2024, Plexus a alocat peste 7,8 milioane de euro pentru echipamente și instalații de producție, 1,8 milioane pentru modernizarea clădirilor și aproximativ 458.000 de euro pentru echipamente IT. „Investim pentru a ne consolida capacitatea de producție și pentru a susține clienți globali în domenii extrem de exigente”, subliniază Popescu. În 2025, Plexus România a fost inclusă de Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes”. Cu această ocazie, Daciana Popescu a oferit un interviu pentru publicație în care a vorbit despre realizările companiei și planurile pentru viitor.

Anul trecut a fost unul provocator, mai ales din perspectiva digitalizării accelerate. Implementarea sistemelor precum e-Factura, SAF-T și e-Transport a implicat resurse importante pentru adaptarea proceselor interne și a infrastructurii IT. În paralel, pregătirea pentru raportarea ESG a presupus definirea indicatorilor sociali și de guvernanță, precum și implementarea sistemelor de colectare a datelor non-financiare. „Această raportare a fost ulterior amânată de Directiva Omnibus, evidențiind lipsa de predictibilitate cu care ne confruntăm constant, generată de incertitudinile politice și fiscale și de modificările legislative frecvente, introduse adesea cu scurt timp înainte de a intra în vigoare”, explică Popescu.

Compania se distinge pe piață prin patru piloni principali, prin inovație și tehnologie, eficiență și flexibilitate, expertiză globală și sustenabilitate. Investițiile constante în tehnologie de ultimă generație și automatizare permit menținerea calității superioare a produselor, reducerea erorilor de producție și optimizarea costurilor. „Modernizarea continuă a liniilor de producție ne poziționează ca un partener fiabil din punct de vedere tehnologic”, afirmă Popescu.

Flexibilitatea operațională reprezintă un alt avantaj competitiv: producția poate fi adaptată rapid la cerințele specifice ale clienților, datorită proceselor scalabile și planificării financiare flexibile. În plus, expertiza globală și standardele internaționale de calitate conferă încredere și fiabilitate partenerilor, iar angajamentul față de sustenabilitate devine tot mai relevant pentru clienți. „Ne concentrăm pe reducerea amprentei de carbon, pe utilizarea eficientă a resurselor și pe implementarea unor procese de producție responsabile”, subliniază Popescu.

Pentru Plexus, selecția și fidelizarea angajaților nu se limitează la competențe tehnice. „Se pornește de la potrivirea dintre competențe și valorile noastre fundamentale: dezvoltarea oamenilor, cultivarea apartenenței, inovația responsabilă, excelența și succesul clienților”, explică Popescu. Cultura organizațională consolidează această potrivire prin respectul real între colegi, recunoașterea contribuțiilor și valorizarea diversității ideilor creează sentimentul de apartenență și încredere.

Compania investește constant în dezvoltarea profesională și personală a echipelor, susține mentoratul, oferă flexibilitate și recompensează performanța echilibrat. „Credem că oamenii rămân acolo unde se simt respectați, ascultați și valorizați, iar acesta este angajamentul nostru ferm față de fiecare angajat”, subliniază Popescu.

Prin programul CSR – Social Impact Plan, Plexus România a continuat să dezvolte o cultură a responsabilității sociale. Activitățile desfășurate au inclus renovarea și dotarea laboratoarelor de electronică la universități, voluntariat pentru persoane cu sindrom Down și autism, campanii de mediu, sprijin pentru adăposturi de animale și acțiuni comunitare precum pregătirea de murături pentru centre sociale. Peste 4.200 de ore de voluntariat au fost înregistrate în cadrul a 41 de proiecte, în parteneriat cu 37 de ONG-uri. Pentru FY26, compania intenționează să consolideze calendarul CSR prin programe cu impact predictibil și parteneriate pe termen lung.

Daciana Popescu caracterizează economia românească ca una dinamică, cu puncte forte și provocări deopotrivă. Forța de muncă calificată, integrarea în lanțurile europene de aprovizionare și accesul la finanțare europeană sunt avantaje, însă instabilitatea fiscală și legislativă, presiunea inflaționistă și deficitul bugetar reprezintă riscuri macroeconomice. „Viitorul economic al României se va caracteriza prin dualitate, marcată de coexistența unui potențial semnificativ și a incertitudinilor persistente”, explică Popescu.

În acest context, Plexus își menține adaptabilitatea și planificarea strategică. Situația tensionată de la granițe nu a perturbat operațiunile, dar a impus consolidarea planurilor de continuitate a afacerii și monitorizarea mai atentă a lanțurilor de aprovizionare. Totodată, compania s-a implicat în sprijinirea comunităților afectate prin programe de voluntariat și colaborări cu ONG-uri.

Pentru Plexus România, misiunea este clară. „Contribuim la crearea produselor care construiesc o lume mai bună”, spune Popescu. Această viziune se reflectă în valorile companiei, în dezvoltarea oamenilor, cultivarea apartenenței, inovația responsabilă, excelența și succesul clienților. „Împreună, aceste valori ne definesc identitatea și ne dau puterea de a lăsa o amprentă pozitivă în comunitate și în lume”, concluzionează Directorul Finance.