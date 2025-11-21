Clinicile Prodent Dr. Gruia, model de performanță în stomatologia modernă. Au fost premiate la Gala Capital Performeri în Sănătate 2025

Clinicile Prodent Dr. Gruia au fost premiate la Capital Performeri în Sănătate 2025 pentru performanță în stomatologie modernă. Fondatorul lor, Dr. Dan Gabriel Gruia, a conceput aceste centre de stomatologie și implantologie dentară ca pe un „vis românesc”, bazat pe trei valori fundamentale: competență, integritate și meritocrație. Visul s-a concretizat prin investiții semnificative în tehnologie, infrastructură și, mai ales, în echipa de profesioniști dedicați, care plasează pacientul în centrul fiecărui act medical.

Dr. Dan Gabriel Gruia a mulțumit publicației Capital pentru premiu și și-a exprimat recunoștința față de toți cei care contribuie la performanța în sănătatea românească, sprijinind, salvând și inspirând în fiecare zi.

„Mulțumesc pentru premiu publicației Capital și mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că performați în sănătatea românească și pentru că ajutați și sprijiniți și salvați și inspirați în fiecare zi. Mulțumesc familiei mele pentru sprijin. Și mulțumesc echipei mele extraordinare de la clinicile Proden Dr. Gruia pentru dedicare și pentru competență și integritate și responsabilitatea cu care mă ajută și mă ajută să construiesc”, a afirmat medicul stomatolog.

Dr. Gruia a pornit de la experiența și formarea acumulată în Statele Unite ale Americii și, întors în țară, a ales să transforme visul românesc în realitate.

De la prima clinică multidisciplinară cu Full Digital Workflow, care reunește toate serviciile stomatologice într-un singur loc, el a construit treptat o comunitat, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății publice în România.

„Pornind de la experiența și formarea în Statele Unite ale Americii, întors acasă, am ales să construiesc și să construiesc visul românesc. De la o clinică multidisciplinară... Full Digital Workflow cu totul într-un singur loc, în stomatologie, la o comunitate mai sănătoasă și la o Românie mai sănătoasă”, a continuat medicul.

Cu recunoștință, Dr. Gruia i-a asigurat pe cei prezenți că va continua să investească în tehnologie și echipă, menținând standardele ridicate de excelență în stomatologie și contribuind la sănătatea și bunăstarea comunității.

„Promitem că vom continua să muncim și să perseverăm și să... ne dedicăm pentru visul nostru, pentru oameni mai sănătoși, pentru o comunitate mai sănătoasă, pentru România mai sănătoasă. Mulțumim!”, a încheiat medicul stomatolog.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 i-a adus la un loc pe cei care dau totul pentru sănătatea românilor. Medici, cercetători, profesori și lideri din domeniul medical au fost premiați pentru eforturile și implicarea lor, în spitale publice și private, universități, rețele de clinici, dar și în industria farmaceutică și de echipamente medicale.

Organizatorii și-au arătat recunoștința față de partenerii care au făcut posibil evenimentul: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.