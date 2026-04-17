Cum cenzura Ceaușescu melodiile populare. Le schimba cuvintele pe loc, susține Maria Dragomiroiu

Maria Dragomiroiu. Sursă Youtube
Modul în care Nicolae Ceaușescu decidea să cenzureze anumite melodii populare era unul inedit. Maria Dragomiroiu a povestit la un podcast că totul se întâmpla pe măsură ce artiștii cântau.

Nicolae Ceaușescu cenzura fără perdea

Regimul comunist a fost unul extrem de dur mai ales când era vorba despre cuvintele care se puteau auzi la nivel național. Din acest motiv, atunci când asculta melodii populare cântate chiar de către artiști în fața lui, Ceaușescu schimba pe loc ceea ce nu îi plăcea.

”Știa toate cântecele și când voia schimba din cuvinte. Se considera că nu se dorește un anumit cuvânt în cântecul respectiv care nu ar fi potrivit, să nu se interpreteze. Și te oprea! Și-ți spunea: nu, nu, nu e așa. Cânta el cum trebuia, că știa toate cântecele”, a povestit Maria Dragomiroiu.

Se purta normal cu artiștii, afirmă Maria Dragomiroiu

De asemenea cântăreața a mai spus că în ceea ce îi privește pe artiști, Nicolae Ceaușescu se comporta normal. Cu toate acestea, artiștii nu era tocmai relaxați atunci când mergeau la astfel de cântări.

”Deci cu noi se purta normal. Adică niciodată nu s-a comportat diferit. Dar noi aveam o stare așa, de tensiune, de frică, pentru că ce știam și vedeai din afară, era complicat. Și mai era emoția aia că îi cântai lui și te gândeai cum cânți...”, a mai spus Maria Dragomiroiu.

Elena Ceaușescu era spaima tuturor

Nu aceleași cuvinte de laudă le are artista la adresa soției dictatorului. Aceasta a povestit în nenumărate rânduri că Elena Ceaușescu nu era tocmai o prezență agreabilă. Iar cel care încerca de fiecare dată să destindă atmosfera era Nicu Ceaușescu, unul dintre fii familiei dictatoriale. Cert este că deși era favorizată de Nicolae Ceaușescu, acest lucru nu prea i-a umplu buzunarele.

De fiecare dată când cânta pentru familia dictatorială, artista încasa sume cuprinse între 300 și 350 de lei, în contextul în care salariul minim era de 1200 de lei. Nu era o sumă mică, dar nici vreo sumă mare, având în vedere personajele cărora cânta.

