Cum au transformat frații Olar tradiția în strategie: un manual de antreprenoriat pe trei generații

În cadrul podcastului „Picătura de Business”, moderat de Sorin Andreiana, redactor - șef revista Capital, frații Ovidiu și Lucian Olar oferă, fără să o spună explicit, un mini-manual de antreprenoriat construit pe trei generații.

Întrebați ce lecție ar da unui tânăr antreprenor, răspunsul vine simplu: „Să muncească în continuu și să fie perseverent.” La ușa la care bați constant, la un moment dat ți se deschide. Afacerea lor nu a crescut „din două-trei mișcări”: a trecut prin schimbări de regim, crize economice, transformări de piață, modernizări succesive și capacitatea de a se reinventa când piața o cerea.

Perseverența înseamnă aici ani de navetă zilnică Oradea–Borod, dezvoltarea de noi produse în paralel cu producția curentă, participări la târguri internaționale (Birmingham, Viena, Moscova, Kuala Lumpur, Alexandria, Cairo, Alep, Damasc), adaptarea la exigențele din HORECA și din retailul modern.

Un alt principiu rostit clar: „Să nu facă compromisuri. Să nu facă orice pentru bani.” Într-o industrie tentată să reducă grosimile, să înlocuiască lemnul masiv cu materiale mai ieftine sau să scadă standardele de montaj, Duval preferă piesele durabile, care rezistă în timp. De aceea își permit să spună, semi-glumind, că la unele produse ar da garanție „pe viață”, dar nu știm cât e viața.

Această filozofie le aduce clienți recurenți: restaurante din Oradea cu scaune vechi de 20 de ani care funcționează impecabil, clienți care revin pentru recondiționare, nu pentru înlocuire, hoteluri și lanțuri internaționale care comandă constant.

De la bunicul care își construia singur utilajele și frezele, la tatăl care a gândit fluxuri tehnologice într-o hală modernă, până la frații care investesc în CNC-uri și totemuri digitale, cuvântul-cheie rămâne inovația.

primul CNC operat în familie, cu programe făcute de Ovidiu;

modele noi de scaune desenate și implementate de Lucian;

masa Columna, imposibilă fără dispozitive și programe speciale;

conceptul de insulă digitală în mall, cu configurator 3D pentru scaune personalizate;

planurile de rețea națională și apoi europeană de insule Duval.

În era rețelelor sociale, frații Olar văd în promovarea online o obligație, nu o opțiune: „Rețelele sociale sunt un tool gratuit. E obligatoriu să le folosești dacă vrei să te diferențiezi.”

Trecerea decisivă s-a produs în 2018, când au înțeles că a produce doar la comandă pentru alții este riscant. Când un client străin găsește un producător mai ieftin, pleacă cu tot cu model, iar fabrica rămâne fără produsul care o ținea ocupată. Așa a apărut brandul Duval, cu propriile colecții, propriul limbaj vizual și propriul portofoliu de clienți finali.

Astăzi, brandul Duval este asociat cu HORECA premium, cu design personalizat și cu calitate „made in Romania”, iar firma are libertatea de a alege cu cine lucrează și la ce preț.

Frații Olar identifică lucid un punct slab al industriei românești: lipsa de design de produs. Producătorii au tehnologie și know-how tehnic, dar designul și cercetarea de piață necesită timp, bani și creativitate. De aceea, propun colaborări cu facultățile de artă și design și pregătesc un concurs de design de produs pentru studenți, cu premii și producție reală pentru modelele câștigătoare.

Este un mesaj important pentru tinerii antreprenori: nu trebuie să facă totul singuri; pot crea simbioze între producție, design, mediul academic și comunități profesionale.

Când sunt întrebați ce moștenire vor lăsa generațiilor următoare, frații Olar nu vorbesc doar despre fabrici, livezi sau cifre de afaceri: vorbesc despre dragostea pentru meserie și respectul pentru client. „Asta am primit de la tata și de la bunicul”, spun ei. Și mai vor ceva pentru copiii lor: libertatea de a-și găsi propria direcție și de a face ceea ce le place, nu ceea ce „trebuie”.

Dincolo de lemn, pământ, pălincă și scaune, povestea de business a fraților Olar este, de fapt, o pledoarie pentru antreprenoriat ca proiect de viață pe termen lung, în care tradiția, inovația, familia și comunitatea stau la aceeași masă. Exact masa la care, poate, stau deja trei generații de Olar.