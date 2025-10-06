Cum a făcut Oneață milioane. Secretele barbutului, puse pe tapet

Oneață este unul dintre cei mai cunoscuți jucători de barbut din România, el făcând milioane din acest joc de noroc. De altfel, unul dintre cei alături de care a jucat a fost George Becali.

Ion Părnică cunoscut drept Oneață a moștenit talentul la barbut de la tatăl său. Doar că fiul se pare că l-a dus la alt nivel. Acesta a povestit cum se joacă barbut. ”I-ai luat banii lui ăsta, 20.000 de mărci, următorul spune minim 20.000.

Și tu nu ai voie să refuzi, minim 20.000. Dacă vrei să refuzi zici pas și lași zarurile jos. Eu am zis că merg. Am dat 25, 26 nu am mai avut cu cine să dau cu zarul am oprit barbutul prima oară în Frankfurt”, a explicat jucătorul.

Acesta a explicat că a jucat până a câștigat tot ce se putea, în materie de bani. ”Am curățat tot. Era unul Tedy, cel mai periculos, punea așa câte un pachet de câte o mie de mărci. L-am curățat.

Am plecat de acolo și a venit după mine unul Gore și unul Samir al lui Roșioru. Le-am dat banii, m-am dus cu ei în casă, au pus banii în seif. Apoi am plecat și când m-am întors din Israel ăștia se rugau să cadă avionul cu mine să le rămână banii”, a mai spus Oneață.

Unul dintre cei cu care acesta din urmă juca des barbut a fost nimeni altul decât George Becali. Acesta era un împătimit al barbutului, drept urmare cei doi jucau ocazional pe sume mari de bani.

Doar că închisoarea i-a schimbat perspectivele latifundiarului. Așa se face că după ce a ieșit de după gratii, acesta s-a lăsat de barbut. Asta nu înseamnă că s-a lăsat de toate jocurile de noroc. Dar nu a mai călcat prin cazinouri la fel de des.