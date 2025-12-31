Cuba: Revelion cu „Viva la revolución”! La 1 ianuarie 1959, revoluționarii lui Fidel Castro și Ernesto „Che” Guevara intrau în capitala țării, La Havana.

Cuba fusese ani de zile sub influența SUA. Prosperau corupția, contrabanda cu alcool, tutun și cazinourile. O mână de revoluționari, nu toți cubanezi, contrar așteptărilor avea să schimbe decisiv cursul politicii cubaneze.

Evenimentul Istoric prezintă întotdeauna istoria revoluțiilor din lume.

Revoluția cubaneză a avut ca perioadă de desfășurare anii 1953-1959. Revoluția a avut doi eroi principali, Fidel Castro și Ernesto „Che” Guevara. Primul era cubanez, al doilea era argentinian. Vom încerca să vedem cum au reușit cei doi lideri, ca în câțiva ani, în coasta SUA, să pună pe fugă un dictator sprijinut de americani care patrona în Cuba un regim corupt, axat pe contrabandă, prostituție, corupție, jocuri de noroc pentru gangsteri în timp ce poporul cubanez era menținut aproape într-o stare de servitute.

Bătălia decisivă dintre forțele guvernamentale din Cuba și cele ale gherilei lui Che Guevara a avut loc în perioada 28-31 decembrie 1958. Trupele lui Guevara au înaintat spre orașul cheie Santa Clara.

Che Guevara era însuși rănit, având un braț în bandaj cu atele și atârnat cu o eșarfă de gât. Forțele sale nu aveau mai mult de 300 luptători. A decis să-i împartă în două coloane. Prima urma să atace pozițiile colonelului Casillias Lumpuy, din forțele guvernamentale.

În ziua de 1 Ianuarie 1959, Fulgencio Batista şi C. R. Aguero au fugit din ţară, iar forţele lui Fidel Castro au cucerit Havana.

Fidel Castro, după îndepărtarea redundantei guvernări a lui Fulgencio Batista, a introdus o guvernare personală, lăsând cubanezilor iluzia unei libertăţi prin încurajarea prostituţiei, a practicării turismului clandestin, a contrabandei cu havane şi rom. Prietenia cu URSS a atras un embargou american, dar şi promisiunea unei protecţii din partea Moscovei şi, implicit, a statelor socialiste.

