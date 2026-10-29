Republica Moldova. Ruşii devin penibili atunci când folosesc religia ortodoxă pentru a justifica intervenţia militară a lui Vladimir Putin în Ucraina şi a ridica moralul militarilor trimişi să ucidă în ţara vecină. De această dată, Patriarhia Rusă a încercat „să oprească” contraofensiva ucraineană cu un fragment din moaştele Sfântului Gheorghe Biruitorul.

La Bisericii Ortodoxe Ruse au efectuat un survol cu un elicopter militar, având la bord moaștele Sfântului Gheorghe, deasupra teritoriilor unde sunt dislocate unitățile militare ruse în Ucraina.

Acțiunea a avut loc în contextul contraofensivei ucrainene pe direcțiile Kupiansk și Lîman, unde armata rusă a pierdut controlul asupra unor teritorii importante.

Biserica Ortodoxă Rusă a prezentat acțiunea drept o continuare a tradiției de a binecuvânta pozițiile militare înaintea luptelor, făcând referire la bătăliile de la Kulikovo și Borodino, precum și la cel de-al Doilea Război Mondial.

Departamentul militar al Patriarhiei Ruse a anunţat clericii au organizat o procesiune religioasă aeriană, transportând o raclă cu o părticică din moaștele Sfântului Gheorghe.

Într-o imagine video, apar preoți îmbrăcați în sutane, dar echipați cu veste antiglonț și căști de protecție, la bordul unui elicopter militar. Înregistrarea indică faptul că survolul a avut loc în luna octombrie. În timpul survolării, preoţii citesc rugăciuni şi îşi fac semnul crucii.

„Epocile se schimbă, elicopterele de luptă înlocuiesc cavaleria, dar codul spiritual al poporului și al armatei sale rămâne neschimbat”, se arată în comunicatul Patriarhiei Moscovei.

Înregistrările video sunt însoţite de o melodie despre drone, arme și protecția divină, fiind promovat mesajul „Victoria va fi a noastră, Dumnezeu este cu noi, iar noi suntem cu El”.

După ce nu au suportat mai multe pierderi pe frontul din Ucraina, ruşii au apelat de mai multe ori la cele sfinte pentru a menţine moralul celor din tranşee. În aprilie anul curent, pozițiile armatei ruse au fost survolate cu o icoană a Arhanghelului Mihail, considerată de ruşi făcătoare de minuni. Elicopterul care transporta preotul și icoana a fost escortat de un aparat de atac Ka-52.

În septembrie, clericii Patriarhiei Ruse au adus pe front moaştele cneazului Dmitri Donskoi, canonizat de biserica ortodoxă rusă. Doar că ceremonia nu a durat prea mult, militarii ruşi fiind nevoiţi să se retragă în urma unui atac al ucrainenilor. Ulterior, pe canalele rusești de Telegram au apărut informații potrivit cărora unele fragmente ar fi fost pierdute în timp ce militarii ruşi îşi părăseau poziţiile din zona Lîman.

În timp ce preoţii ruşi purtau prin aer moaşte ale sfinţilor şi icoane făcătoare de minuni, forțele ucrainene au raportat progrese în cadrul operațiunilor desfășurate pe direcția Lîman. La începutul lunii octombrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) estima că armata ucraineană eliberase aproximativ 147 de kilometri pătrați. La mijlocul lunii, militarii ucraineni au anunțat recuperarea a 277 de kilometri pătrați de teritoriu.

Brigada ucraineană „Hartia” a anunțat recent că a avansat aproximativ 15 kilometri în spatele pozițiilor ruse din apropierea orașului Kupiansk, în cadrul operațiunii „Veles”, în care militarii ucraineni ar fi utilizat conducte subterane pentru deplasare.

Patriarhia Rusă susţine invazia lui Vladimir Putin în Ucraina, calificând-o ca acţiune de „apărare a patriei”. Iar din prea multă strădunţă de a-i face pe plac liderului de la Kremlin, clerul a recurs la acţiuni bizare.

Astfel, într-o predică Patriarhului Kiril le-a cerut ruşilor să meargă pe frontul din Ucraina şi să-şi dea viaţa ca să ajungă în rai.

Într-un an , înainte de sărbătorile pascale, soldaţilor ruşi le-au fost distribuite colete cu provizii, în care se găseau şi icoane cu chipul lui Putin.

Dar cel mai sfidător gest, surprins într-o imagine care a făcut înconjorul lumii, este când preoţii ruşi sfinţesc rachetele.