Criză în clanul Beckham: Brooklyn și Nicola rămân neclintiți

Brooklyn Beckham a abordat recent zvonurile persistente despre o posibilă ceartă în familia sa, subliniind că relația cu soția sa, Nicola Peltz, este solidă și că nu se lasă afectat de speculațiile din presă.

„Există întotdeauna oameni care spun lucruri negative, dar am o soție foarte susținătoare”, a declarat Brooklyn într-un interviu acordat revistei Hello! .

În timpul interviului, Brooklyn a explicat că el și Nicola preferă să își vadă de viața lor, fără a se lăsa influențați de opiniile externe.

De asemenea, a menționat că nu se preocupă de ceea ce scriu alții despre ei:

„Toată lumea va spune prostii. Eu încerc doar să fac asta, să joc golf cu câțiva prieteni. E distracție bună”

În ciuda declarațiilor publice ale lui Brooklyn, surse apropiate familiei Beckham au confirmat că tensiunile dintre Nicola, Brooklyn și părinții acestuia, David și Victoria Beckham, rămân ridicate.

Se pare că nu există contact sau încercări de reconciliere între părți. Unii membri ai familiei sunt frustrați de faptul că David și Victoria nu au făcut niciun efort semnificativ pentru a remedia situația.

Absențele lui Brooklyn și Nicola de la evenimente familiale importante, precum aniversarea de 50 de ani a lui David și spectacolul de la Paris Fashion Week al Victoriei, au alimentat zvonurile despre o ruptură.

Mai mult, în luna august, cuplul a reînnoit jurămintele de căsătorie fără ca niciun membru al familiei Beckham să fie prezent.

În ciuda tensiunilor actuale, se pare că David Beckham este dornic să repare relațiile cu fiul său și cu soția acestuia. Potrivit unor surse, el a vizitat în mod regulat Los Angeles-ul pentru a petrece timp cu Brooklyn și Nicola, sperând să reconstruiască legătura familială.

Pentru moment, Brooklyn și Nicola rămân concentrați pe viața lor de zi cu zi, fără a se lăsa afectați de speculațiile externe. Ei continuă să își construiască viitorul împreună, demonstrând că, în ciuda presiunilor externe, relația lor rămâne puternică și stabilă.