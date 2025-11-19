Criticul și istoricul literar Cornel Ungureanu a murit la 82 de ani

Criticul și istoricul literar Cornel Ungureanu a murit miercuri, 19 noiembrie, la vârsta de 82 de ani, potrivit anunțului făcut de fiul său.

Fiul său a confirmat moartea criticului literar. Informația s-a răspândit rapid în mediul cultural timișorean, iar scriitorii, editorii și foștii studenți au început să transmită mesaje de omagiu.

Cornel Ungureanu era cunoscut ca istoric și critic literar, preocupat în special de relația literaturii române cu spațiul central-european și cu temele exilului.

Născut pe data de 3 august 1943, la Lugoj, județul Timiș, Cornel Ungureanu a absolvit în 1965 Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara, la secția română-germană.

După finalizarea studiilor, a predat la Vălișoara și Zăgujeni între 1965 și 1968, perioadă în care și-a menținut legătura cu literatura prin publicistică și lecturi critice. În 1984 și-a obținut doctoratul în literatură română și comparată, ceea ce i-a întărit poziția de cercetător al literaturii române și al spațiului central-european.

În 1968 a devenit referent literar la Teatrul Național din Timișoara, iar din 1970 a intrat în redacția revistei „Orizont”. A început ca redactor și cronicar literar în anii ’60, apoi, după 1990, a fost redactor și redactor-șef adjunct al publicației.

Opera critică a lui Cornel Ungureanu cuprinde studii importante despre literatura română contemporană, despre literatura exilului și despre spațiul Mitteleuropei. Volume precum „Imediata noastră apropiere” și „Mitteleuropa periferiilor” sunt citate frecvent în analizele dedicate locului literaturii române în Europa Centrală.

A publicat lucrări dedicate literaturii exilului, printre care „Mircea Eliade și literatura exilului” și „La vest de Eden”, precum și cărți de critică și istorie literară precum „Contextul operei” și „Proza românească de azi”. De asemenea, a inițiat proiectul amplu „Geografia literară a României”, prin care a propus o cartografiere a literaturii în funcție de regiuni și de frontiere culturale.