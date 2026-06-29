Valul de căldură extremă care a pus stăpânire pe întreaga țară aduce nu doar disconfort termic, ci și controale stricte pentru companii. Inspectorii de muncă vor verifica în perioada următoare dacă firmele respectă măsurile de protecție stabilite prin lege pentru zilele cu temperaturi extreme. Anunțul a fost făcut pe Facebook de Mihai Uca, inspectorul general adjunct de la Inspecția Muncii, care a subliniat că nerespectarea normelor va atrage sancțiuni dure.

Oficialii instituției avertizează că normele legale rămân în vigoare indiferent de condițiile meteorologice, iar siguranța salariaților este prioritară. Reprezentanții Inspecției Muncii au atras atenția pe rețelele de socializare cu privire la consecințele ignorării legislației actuale.

„Canicula nu suspendă obligaţiile legale ale angajatorilor. Inspectorii de muncă vor verifica respectarea măsurilor de protecţie, iar acolo unde vor constata abateri vor aplica sancţiunile prevăzute de lege”, a transmis oficialul.

Conform legislației în vigoare, mai exact Ordonanța de Urgență numărul 99/2000, firmele au obligații clare în momentele în care condițiile meteo devin extreme. Aceste reguli se activează automat în momentul în care temperaturile exterioare depășesc valoarea de 37 de grade Celsius sau atunci când indicele temperatură-umiditate, cunoscut sub numele de ITU, trece de pragul valoric de 80 de unități.

În aceste situații specifice, persoanele care conduc companii trebuie să pună la dispoziția personalului apă minerală adecvată, într-o cantitate cuprinsă între 2 și 4 litri pentru fiecare persoană, pe durata unui singur schimb de lucru. De asemenea, este obligatorie asigurarea unei ventilații corespunzătoare la locurile de muncă și alternarea perioadelor de activitate fizică cu pauze regener粝toare în spații umbrite și răcoroase. Reducerea intensității efortului fizic și distribuirea de echipament individual de protecție adaptat sezonului cald reprezintă alte măsuri obligatorii.

Contextul acestor controale este unul deosebit de grav din punct de vedere meteorologic. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de vreme extremă, iar aproape întreg teritoriul României se confruntă cu fenomene termice severe.

Până miercuri dimineaţa, aproape toată ţara se află sub Cod roşu de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius. Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade.

În acest scenariu de caniculă persistentă, monitorizarea respectării drepturilor muncitorilor devine o prioritate națională pentru inspectori, iar amenzile pentru companiile care ignoră legea vor fi aplicate imediat după constatarea abaterilor.