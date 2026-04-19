Controale masive ale ANAF vizând averile nejustificate și firmele cu risc de insolvență. Noile direcții anunțate de șeful Fiscului

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește o restructurare profundă a modului de control, mutând accentul pe combaterea evaziunii fiscale complexe, pe monitorizarea preinsolvenței și pe atragerea răspunderii personale a administratorilor.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a prezentat recent, în cadrul Seminarului de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali, o serie de măsuri dure și inovații digitale menite să reducă frauda fiscală. Iată principalele direcții de acțiune care vizează direct mediul de afaceri și persoanele fizice.

Una dintre cele mai importante schimbări de paradigmă vizează firmele care intră în insolvență cu datorii la stat. ANAF a introdus noi indicatori de pre-insolvență și pregătește proceduri stricte pentru a recupera prejudiciile direct din averile administratorilor.

Conform șefului ANAF, o analiză a situațiilor financiare arată că multe firme sunt construite deliberat pentru a intra în insolvență.

“Avem la nivelul ANAF identificate structuri de firme create doar să facă fraude, adică păienjeniș de 70-80 firme. Una emite facturi în în e-Factura, nu are personal, nu are absolut nimic. Nu-i găsești acelui administrator diploma de liceu, dar el face consultanță de înalt nivel. Intră în sistem. Firma e trecută în acest păienjeniș, cere la rambursare TVA, și în momentul în care îl detectezi, intră în insolvență.

Sunt rețele pregătite pentru asta. Au același contabil la 80 de firme, acel contabil a mai făcut asta și în alte firme. Anul acesta sau anul viitor trebuie să lucrăm și la ideea de a elimina din profesie acele persoane care participă în astfel de acțiuni”, a spus Nica.

Începând de luna viitoare, inspectorii fiscali vor demara controale punctuale bazate exclusiv pe indicatorii de preinsolvență.

Până la finalul acestei luni, ANAF va finaliza o procedură specifică pentru atragerea răspunderii . „Vom începe să facem controale pe persoane fizice plecând de la cei care au pus firma în insolvență, atragerea răspunderii și să mergem către averea persoanei respective”, a subliniat Adrian Nica, avertizând persoanele cu averi nejustificate să apeleze la specialiști fiscali pentru a-și declara corect taxele.

Interacțiunea dintre contribuabili și ANAF, dar și modul de selecție pentru control, urmează să fie complet modernizate. Până la sfârșitul lunii iunie, discuția finală cu organul fiscal se va putea desfășura video, la cererea contribuabilului, și va fi înregistrată. Mai mult, ANAF dezvoltă un sistem bazat pe Inteligență Artificială care să intervină și să atragă atenția atunci când inspectorii depășesc cadrul legal. Sau, în cuvintele șefului ANAF, atunci când inspectorii „bat câmpii”.

Inspecția fiscală va fi „reorganizată din temelii”. Actualul sistem, în care fiecare județ are propriul plan de control, va fi înlocuit de o analiză de risc centralizată, permițând controale punctuale, axate strict pe spețele identificate în bazele de date.

Direcția Antifraudă va reveni la rolul său operativ („vine, confiscă, duce în depozit”), renunțându-se la practica blocării inspectorilor timp de un an în verificări de documente.

Pentru a crește transparența, ANAF a semnat un protocol cu Academia de Studii Economice (ASE) pentru a realiza un studiu detaliat privind GAP-ul de TVA, diferența dintre TVA-ul estimat a fi colectat și cel colectat efectiv, defalcat pe fiecare industrie. Documentul va fi public, semnalând clar sectoarele unde vor urma descinderi masive.

De asemenea, o atenție deosebită este acordată veniturilor nedeclarate din platformele de închirieri pe termen scurt. ANAF a obținut acces complet la datele Airbnb și Booking, rezultatele fiind deja vizibile: „La nivelul unui singur județ, într-un singur an, am identificat în jur de 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate din Airbnb. O să avem o campanie în sensul ăsta”, a concluzionat oficialul.