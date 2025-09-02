Social Conflict între un medic și o asistentă, în timp ce pacientul era masa de operație, la un mare spital din Capitală







La Institutul Marius Nasta din București a izbucnit un conflict între un medic și o asistentă, în timp ce un pacient se afla pe masa de operație. Incidentul ar fi pronit din cauza faptului că medicul chirurg era de negăsit pentru a intra în sala de operație, potrivit digi24.

Conflictul a avut loc în această dimineață și a fost surprins pe cameră, chiar în sala de operație. De asemenea, asistenta ar fi reclamat situația și la Ministerul Sănătății.

În sesizare se arată că, la solicitarea echipei medicale formate din medicii de anestezie și terapie intensivă și rezidentul care începuse deja operația, asistenta l-ar fi sunat de trei ori pe conferențiarul care conduce secția de chirurgie toracică pentru a veni în sala de operație. Medicul nu ar fi răspuns la telefon.

Când a ajuns în sala de operație, asistenta l-ar fi întrebat pe medic de ce nu a răspuns la telefon. În loc să ofere o explicație, acesta a început să țipe, a refuzat să mai colaboreze cu ea în blocul operator și a afirmat că prezența ei îi provoacă „disconfort psihic”.

Medic: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!”

Asistentă: „Mințiți, domn’ profesor!”

Medic: „Nu mint deloc.”

Asistentă: „Ba da.”

Medic: „Nu pot să intru în sala asta cu o asemenea asistentă”.

Conducerea spitalului le-a cerut celor doi să ofere explicații scrise pentru a clarifica situația. Până în prezent, Ministerul Sănătății nu a avut nicio reacție la acest incident.

La începutul lunii mai, două cadre medicale, o doctoriță și o asistentă, s-au luat la bătaie la Spitalul Municipal Dorohoi. Disputa ar fi pornit de la niște documente pe care medicul i le cerea asistentei. Violeta Perianu, asistenta implicată, susține că a fost agresată și acuză conducerea spitalului că ar încerca să o protejeze pe doctoriță pentru a nu afecta imaginea instituției.

La incident a asistat medicul coordonator al Compartimentului de Prevenire și Limitare a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale din spital.