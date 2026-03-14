Mii de angajați trimiși acasă de la cel mai mare combinat de îngrășăminte chimice, Azomureș

Cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România, combinatul Azomureș, a notificat sindicatul cu privire la inițierea unei proceduri de concedieri colective. Situația apare în contextul incertitudinilor legate de o posibilă preluare a platformei industriale de către statul român, prin compania Romgaz.

Sindicatul a confirmat că a fost informat oficial despre planul de restructurare și că a început perioada de consultări prevăzută de legislația muncii. Conform regulilor în vigoare, înainte ca reducerile de personal să fie puse în aplicare, angajatorul trebuie să poarte discuții cu reprezentanții angajaților timp de 45 de zile.

Reprezentanții salariaților spun că vor folosi acest interval pentru a încerca să găsească soluții care să împiedice degradarea situației unei platforme industriale importante pentru economie.

„Sindicatul nostru va folosi această perioadă pentru a identifica soluții reale și pentru a evita destrămarea treptată a unei platforme industriale strategice. Prelungirea discuțiilor pentru achiziția Azomureș, care durează deja de mai bine de un an, a dus platforma într-o poziție foarte vulnerabilă.

Angajații Azomureș și cei ai companiilor contractoare, aproximativ 2.500 de salariați, își vor pierde locurile de muncă dacă autoritățile nu găsesc o soluție corectă pentru ca producția de îngrășăminte să continue în România. Exemple din trecut arată că amânarea unei decizii poate crea efecte ireversibile, iar în cazul Azomureș poate duce la închiderea completă a companiei, cu efecte devastatoare pentru agricultura românească și pentru bugetul de stat”, a transmis sindicatul pentru DigiEconomic.

Reprezentanții sindicatelor au cerut Guvernului să adopte rapid o decizie clară în privința combinatului Azomureș, pentru ca procesul de preluare să nu rămână blocat în etape administrative fără un rezultat concret. Potrivit acestora, lipsa unei hotărâri ferme creează incertitudine atât pentru angajați, cât și pentru viitorul activității industriale.

Sindicaliștii atrag atenția că amânarea unei decizii ar putea avea consecințe directe asupra personalului și asupra firmelor colaboratoare implicate în funcționarea combinatului. În opinia lor, dacă situația rămâne neclară pentru prea mult timp, există riscul ca oamenii și contractorii să plece, ceea ce ar face mult mai dificilă reluarea producției.

În paralel cu aceste îngrijorări, autoritățile centrale au început discuții cu proprietarii companiei. În luna februarie, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai companiei Ameropa Grains România, entitatea care deține combinatul Azomureș, pentru a analiza posibilele evoluții ale situației.

La discuții au participat și reprezentanți ai Romgaz, compania care ar putea prelua platforma industrială. În cadrul întâlnirii a fost analizat stadiul dialogului dintre cele două companii, în contextul unei posibile tranzacții prin care combinatul ar putea ajunge în proprietatea companiei controlate majoritar de stat.

Azomureș SA reprezintă cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România, compania având un rol important în industria agricolă și în economia națională. Platforma industrială de la Târgu Mureș este cunoscută și pentru consumul ridicat de gaze naturale, fiind unul dintre cei mai mari utilizatori industriali ai acestei resurse din țară. Societatea face parte din grupul elvețian Ameropa, un jucător important pe piața internațională a fertilizanților și a comerțului cu materii prime pentru agricultură.

La începutul anului, compania a semnalat dificultăți legate de perspectivele aprovizionării cu gaze naturale pe termen lung. În acest context, pe 12 ianuarie, conducerea Azomureș a anunțat intenția de a trimite în șomaj tehnic aproximativ 600 de angajați, măsură care reflecta incertitudinile existente în jurul funcționării combinatului și al costurilor energetice.

În aceeași perioadă, reprezentanții companiei au arătat că societatea Romgaz nu prezentase încă o ofertă concretă pentru preluarea combinatului. Discuțiile privind o eventuală tranzacție erau încă într-o etapă preliminară, fără ca procedurile de achiziție să fie formalizate printr-o propunere oficială.

La rândul său, Romgaz a explicat că a transmis companiei Azomureș intervalul de preț luat în calcul pentru o eventuală achiziție a activelor. Compania energetică a subliniat că o ofertă angajantă poate fi formulată abia după finalizarea analizelor tehnice, financiare, juridice și de mediu necesare într-un astfel de proces. De asemenea, Romgaz a arătat că o tranzacție de acest tip trebuie pregătită și negociată în conformitate cu procedurile corporative și cu legislația aplicabilă, înainte de a fi supusă aprobării structurilor de conducere competente.