CSAT trebuie convocat pentru Azomureș. Lavinia Șandru avertizează: România riscă să piardă un sector strategic

Criza de la combinatul Azomureș nu mai este doar o problemă locală, ci a devenit o chestiune care vizează direct interesele strategice ale României. Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), solicită convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru analizarea situației din perspectiva securității economice și alimentare a țării.

Potrivit datelor existente, peste 600 de angajați ai combinatului au fost deja trimiși în șomaj tehnic, iar alte peste 1.000 de locuri de muncă sunt afectate indirect. Impactul social este resimțit puternic într-un județ în care Azomureș reprezintă unul dintre cei mai importanți angajatori și un pilon al economiei locale.

„Nu vorbim doar despre o fabrică, ci despre o capacitate strategică a României. Dacă pierdem producția internă de îngrășăminte, pierdem controlul asupra unui domeniu vital pentru agricultură și pentru siguranța alimentară. Este o vulnerabilitate majoră pentru statul român”, a declarat Lavinia Șandru.

Aceasta atrage atenția că efectele unei eventuale prăbușiri a producției interne nu se limitează la plan economic, ci generează consecințe în lanț: dependență de importuri, creșterea costurilor pentru fermieri, slăbirea competitivității agriculturii românești și expunerea României la fluctuațiile pieței internaționale.

„Nu putem construi o agricultură puternică dacă, prin indiferență sau lipsă de viziune, ne distrugem propria industrie. Statul are obligația nu doar să constate, ci să intervină și să protejeze domeniile strategice”, a subliniat reprezentanta PUSL.

Lavinia Șandru subliniază că situația de la Azomureș nu este doar o problemă de cifre și statistici, ci are o dimensiune profund umană. „În spatele acestor date sunt oameni reali: familii care trăiesc cu teama zilei de mâine, comunități întregi afectate, destine puse în așteptare. Statul nu are voie să întoarcă privirea în fața unei asemenea realități”, a afirmat aceasta.

În opinia sa, modul în care autoritățile vor gestiona acest moment dificil va reprezenta un test major pentru capacitatea statului român de a-și apăra interesele strategice și de a proteja atât economia, cât și cetățenii.

„Criza de la Azomureș poate deveni fie o dramă socială și economică de proporții, fie punctul de plecare pentru o strategie națională serioasă privind industria și agricultura. Totul depinde de deciziile care se iau acum”, a conchis Lavinia Șandru.