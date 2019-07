Concluzia acestui studiu a fost insa criticata intrucat exista si alte posibile explicatii.

Ce culoare a ochilor are sotul dumneavoastra? Este aceeasi ca cea a tatalui? Dar, in cazul barbatilor, sotia? Are cumva culoarea ochilor identica cu cea a mamei? Daca asa stau lucrurile atunci faceti parte din grupul de persoane care ar confirma rezultatele unui studiu efectuat de catre cercetatorii de la Glasgow University, care a fost recent publicat intr-un articol in revista Biorxiv.

Se pare ca, cel putin asa sustin cercetatorii, suntem atrasi de persoane care au caracteristici fizice asemanatoare cu cele ale parintilor nostri: femeile cauta parteneri care seamana cu tatal iar barbatii parteneri care seamana cu mama. O confirmare a „complexului lui Oedip”. Complexul lui Oedip este un concept ce a fost introdus in psihanaliza de catre Sigmund Freud, care a descris aceast complex referindu-se la o legenda a Greciei antice: Oedip, fiul regelui din Teba, fara sa stie ca este parintele lui isi ucide propriul tata, Laios, si se casatoreste cu mama lui, Iocasta. Freud a introdus aceasta notiune in psihanaliza drept un simbol al legaturii erotice inconstiente cu parintele de sex opus si pentru a descrie rivalitatea fata de parintele de acelasi sex. Acest complex, sustine Freud, se dezvolta din copilărie si poate duce la instaurarea unor stari nevrotice.

In studiul cercetatorilor din Scotia acestia s-au limitat la studiul culorii ochilor partenerilor de viata. Chiar si in cazul unor personaje faimoase s-a constatat ca partenerii au culoarea ochilor identica cu ce a parintelui de sex opus. De exemplu Gerge Clooney s-a casatori cu Amal Alamuddin, care are aceeasi culoare a ochilor ca si mama lui George. Angelina Jolie la randul ei s-a casatorit cu Brad Pitt care ar ochii albastri precum tatal actrizei, actorul John Voight. Stil insa cum s-a terminat povestea de dragoste intre Anglina si Brad….nu prea bine.

Cercetatorii scotieni nu s-au limitat insa doar la actori ci au efectuat un studiu asupra partenerilor de viata a circa 300 de persoane, atat barbati cat si femei. Acestia au fost intrebati ce culoare a ochilor au atat parintele de sex opus cat si sotul sau sotia. S-a ajuns la concluzia ca este mai probabil ca partenerii de viata sa aiba culoarea ochilor identica cu parintele de sex opus, o probabilitate de circa doua ori mai mare decat cea care ar rezulta dintr-o alegere intamplatoare. Interesant este faptul ca in cazul homosexualilor acestia aleg parteneri de viata cu culoarea ochilor aceeasi ca cea a tatalui, nu ca a mamei.

Un alt studiu in trecut arata cum inclusiv forma fetei partenerilor pe care ii alegem este foarte asemanatoare cu cea a parintelui de sex opus.

Sa fie oare acesta complexul lui Oedip?

Rezultatele studiului au fost criticate din mai multe puncte de vedere. In primul rand o statistica de doar 300 de persoane este relativ mica si greu de generalizat, ar trebui un studiu efectuat asupra multor mii de persoane din mai multe tari.

In al doile rand chiar daca se accepta rezultatul acestui studiu, si anume ca alegem parteneri de viata cu culoarea ochilor la fel ca cea a parintelui de sex opus, motivul ar putea sa nu aiba nimic de-a face cu „complexul lui Oedip” ci sa fie de natura generica. Adica sa avem o predispozitie genetica care sa ne faca sa ne placa si deci sa alegem persoane cu o anumita culoare a ochilor. Acest fapt ar explica de ce fetele aleg aceeasi culoare a ochilor la barbati precum mama (la fel si in cazul baietilor).

Complexul lui Oedip este inca un mister si in viitor vor fi desigul multe alte studii care sa confirme sau nu rezultatul studiului cercetatorilor scotieni.

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, prim cercetător în domeniul fizicii particulelor elementare şi al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) şi colaborator al Scientia.ro

