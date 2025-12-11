Compania Lockheed Martin a donat României o dronă VXE30 de aproape un milion de euro

Guvernul a aprobat, joi, o Hotărâre prin care statul român acceptă o donație oferită de compania americană Lockheed Martin Global Inc. Donația constă într-un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, evaluat la 920.262 de euro, care va fi preluat în administrare de Serviciul de Protecție și Pază (SPP), potrivit comunicatului emis de Guvern.

„Statul român acceptă donaţia din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din Statele Unite ale Americii a unui sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro”, se arată în Hotărâre de Guvern.

Potrivit comunicatului, sistemul va fi dat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază. Guvernul a anunțat că acest sistem va sprijini desfășurarea misiunilor specifice și va ajuta Serviciul de Protecție și Pază să își mențină eficiența operațională.

„Donaţia va permite optimizarea resurselor disponibile şi eficientizarea activităţilor de competenţă, fără a implica costuri suplimentare pentru statul român”, a mai anunțat Executivul.

Stalker VXE30 este un sistem aerian fără pilot conceput pentru operațiuni militare și folosit în misiuni de supraveghere, culegere de informații și recunoaștere în condiții dificile.

Modelul este produs de compania Edge Autonomy, parte a grupului Redwire, și se află deja în dotarea unor armate precum cea a Statelor Unite și a Regatului Unit.

Modelul are o anvergură de aproape cinci metri și o greutate la decolare de aproximativ 22 de kilograme. Poate transporta senzori de până la 2,5 kilograme, iar autonomia diferă în funcție de propulsie: până la patru ore cu baterii obișnuite, peste opt ore cu o celulă de combustie pe bază de propan, iar în condiții speciale a înregistrat un zbor de peste 39 de ore.

VXE30 poate zbura la altitudini cuprinse între aproximativ 90 și 3.660 de metri, menținând o viteză de croazieră de circa 58 km/h și putând atinge 93 km/h atunci când este nevoie. Sistemul de comunicație permite controlul aparatului la distanțe de până la 160 de kilometri.