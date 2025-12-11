Social

Compania Lockheed Martin a donat României o dronă VXE30 de aproape un milion de euro

Compania Lockheed Martin a donat României o dronă VXE30 de aproape un milion de euro
Guvernul a aprobat, joi, o Hotărâre prin care statul român acceptă o donație oferită de compania americană Lockheed Martin Global Inc. Donația constă într-un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, evaluat la 920.262 de euro, care va fi preluat în administrare de Serviciul de Protecție și Pază (SPP), potrivit comunicatului emis de Guvern.

Drona, evaluată la 920.262 de euro

„Statul român acceptă donaţia din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din Statele Unite ale Americii a unui sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro”, se arată în Hotărâre de Guvern.

Potrivit comunicatului, sistemul va fi dat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază. Guvernul a anunțat că acest sistem va sprijini desfășurarea misiunilor specifice și va ajuta Serviciul de Protecție și Pază să își mențină eficiența operațională.

„Donaţia va permite optimizarea resurselor disponibile şi eficientizarea activităţilor de competenţă, fără a implica costuri suplimentare pentru statul român”, a mai anunțat Executivul.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 decembrie 2025. Într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată... 
Magistrații, invitați la Cotroceni de Nicușor Dan: Când 200 de magistrați spun că este o problemă, lucrurile sunt foarte serioase
Drona, deja în dotarea armatei din SUA

Stalker VXE30 este un sistem aerian fără pilot conceput pentru operațiuni militare și folosit în misiuni de supraveghere, culegere de informații și recunoaștere în condiții dificile.

Dronă Stalker VXE30

Dronă Stalker VXE30. Sursa foto: Captură video Youtube

Modelul este produs de compania Edge Autonomy, parte a grupului Redwire, și se află deja în dotarea unor armate precum cea a Statelor Unite și a Regatului Unit.

Alte specificații ale dronei

Modelul are o anvergură de aproape cinci metri și o greutate la decolare de aproximativ 22 de kilograme. Poate transporta senzori de până la 2,5 kilograme, iar autonomia diferă în funcție de propulsie: până la patru ore cu baterii obișnuite, peste opt ore cu o celulă de combustie pe bază de propan, iar în condiții speciale a înregistrat un zbor de peste 39 de ore.

VXE30 poate zbura la altitudini cuprinse între aproximativ 90 și 3.660 de metri, menținând o viteză de croazieră de circa 58 km/h și putând atinge 93 km/h atunci când este nevoie. Sistemul de comunicație permite controlul aparatului la distanțe de până la 160 de kilometri.

