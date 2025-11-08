Compania de telefonie care schimbă tarifele. Mesajul primit de abonați

Compania Orange a anunțat că deținătorii abonamentelor digitale YOXO vor achita, din luna decembrie, tarife mai mari. Acestea nu vor mai fi exprimate în lei, ci în euro. Totodată, compania a mai transmis că planurile tarifare unde sunt aplicate cele mai mari scumpiri vor include mai multe resurse.

„Te anunțăm că, începând cu data de 9.12.2025, în aplicație vei regăși un nou portofoliu de servicii YOXO, cu multe beneficii suplimentare. Astfel vei fi transferat către un nou pachet, YOXO Nelimitat 5G, care va avea acces la viteză 5G, minute internaționale și mai mult roaming SEE și va costa 4,9 euro (TVA inclus), iar pachetul pe care îl deții acum, YOXO Nelimitat 4G+, nu va mai fi disponibil”, se arată în mesajul transmis către abonați.

Compania a precizat că facturile se vor emite în continuare în lei, iar cursul la care se calculează valoarea facturii este cel din ziua emiterii acesteia: „El este reprezentat de valoarea cursului de vânzare ING Bank anunțat pe site-ul băncii, în secțiunea dedicată cursului valutar (standard) pentru persoanele fizice în ziua lucrătoare anterioară zilei emiterii facturii, la ora 15:00.

Modificarea ți se va aplica la prima factură emisă după data de 9.12.2025. De exemplu, dacă ți s-a emis o factură pe 15 Noiembrie 2025, modificarea se va produce din 15 decembrie 2025. În cazul în care nu ești de acord cu modificările propuse, ai dreptul să încetezi unilateral contractul de abonament YOXO sau să te portezi în altă rețea fără aplicarea niciunei despăgubiri în limita a 30 de zile de la primirea actualei notificări”.